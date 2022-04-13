宜蘭縣議員確診！「憂副作用」沒打疫苗　親曝感染症狀：像重感冒

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

繼立法院傳出立委確診後，宜蘭縣議會也傳出有議員確診。議員松王淑珍指出，昨(12日)中午突然出現發燒等感冒症狀，且腰、腿痠痛，因此請衛生所協助快篩，不料竟浮現淺淺2條線，進一步PCR後陽性確診，Ct值24；由於松王淑珍一劑疫苗都沒接種，縣府不敢大意，立即協助其收治醫院治療。

▲宜蘭縣議會傳出有議員確診，今將進行大清消。（示意圖／資料照／記者游芳男攝）

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松王淑珍表示，昨天中午開始發燒、全身不舒服，很像重感冒症狀，尤其腰部與腿部十分痠痛、痛到不行，因此立刻快篩，不料竟確診；松王淑珍解釋，由於先前擔心疫苗副作用、對人體有影響，因此考量後並未接種任何一劑疫苗，目前已住院接受治療。《東森新媒體ETtoday》詢問松王淑珍康復後是否會打疫苗，她仍表示「還是不考慮」，認為自己確診後體內已有抗體，因此痊癒後仍不會打疫苗，但會進一步調整作息、規律運動以保持健康。

初步了解，松王淑珍日前四處協助選民服務，因此感染源還有待釐清，但松王淑珍仔細回想，表示9日曾參加一場喜宴，喜宴上好像有人確診，不清楚是否有關係。由於傳出議員確診，後續宜蘭縣議會也將清消，今下午議會餐廳也將設篩檢站，職員全面進行採檢，防止疫情進一步擴散。

▼宜蘭縣議員松王淑珍去年還在臉書粉專上鼓勵民眾接種疫苗。（圖／翻攝臉書）