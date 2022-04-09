快訊／越獄犯狂踩129公里　鄭文燦證實：為跟隨大甲媽起駕進香

▲八德外役監8日下午發生林姓人犯脫逃案，警方專案小組查出，林嫌自稱是想到台中參拜大甲媽，鄭文燦市長受訪時證實確實有此一說。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部矯正署八德外役監獄林姓人犯8日下午翻牆脫逃案，警方專案小組偵訊時，林嫌聲稱除了因疫情沒放假，心裡不舒服，才逃走散心外，更語出驚人說，他是要騎車去參拜台中大甲媽遶境活動才脫逃，其逃亡路線也是沿著台一線南下；市長鄭文燦9日上午受訪時也證實，警方第一時間掌握後研判路線才會精準擒拿到案。

▲八德外役監8日下午發生林姓人犯脫逃案，林嫌被拘捕到案後，經過專案小組偵訊後已移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌攝）

八德外役監昨天下午發生林姓犯人脫逃案，龜山警分局成立專案小組追緝，沿線清查3百餘支監視器釐清林南逃逸路線，今天凌晨在台中市清水區發現林騎車蹤跡，專案小組成員莫翔崴發現後，追趕2百多公尺後撲倒林嫌，2人發生打鬥後終於將林嫌拘捕到案，默也因此手腳都掛彩。

▲八德外役監8日下午發生林姓人犯脫逃案，鄭文燦市長慰問撲倒林嫌偵查隊員莫翔崴腳步傷勢。（圖／記者沈繼昌攝）

警方今天上午偵訊時，林嫌聲稱除了因疫情沒放假導致心裏不舒服，才趁機逃走。後來更語出驚人說，騎乘偷來的自行車南下是要參拜大甲媽繞境活動。專案小組對此則半信半疑，但根據其逃亡路線確實如此，一路沿著台一線騎乘約129公里，途中幾乎沒有休息，就是為了趕在台中市清水路段參拜。

▲八德外役監8日下午發生林姓人犯脫逃案，鄭文燦市長頒獎給破案有功專案小組人員。（圖／記者沈繼昌攝）

市長鄭文燦今天上午慰問破案有功的龜山警方專案小組成員，包括警察局長陳國進等人也到場陪同，鄭文燦表示，根據專案小組成員提供資訊，林姓犯嫌騎乘偷來自行車一路南下，就是想向大甲媽祖遶境隊伍參拜，還好警方調閱數百支監視器，一路掌握其逃亡路線，才能在9小時內順利拘捕歸案。

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