基隆「愛心篩檢」再驗出8例　另增不明感染源4例

▲0410基隆防疫記者會。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆今（10）日新增28例本土個案，包括既有感染鏈8例、學生3例、家庭群聚10例、雙北相關3例，以及不明感染源4例。基隆市長林右昌稍早在記者會裡提到，28例中有8名是愛心篩檢檢驗出確診，目前居家隔離1924人，自主健康管理281人，社區採檢站的日陽性率下降中，正往好的方向走。

既有感染鏈新增8例，包括中正區某工地衍伸群聚增3例，案27000全家7人皆確診，居隔期間陰轉陽；案27008為案24585家人；案27240為40多歲女性，他自述日前曾跟家人一起去花蓮掃墓，目前還在疫調中。

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小吃店增2例，案27005是卡拉OK從業人員，為案25535、25583家人；案27013為案25021女朋友；案27337為案23537男朋友，解隔前採檢確診。物流群聚增2例案27006、27007，皆是案25538家人，皆為匡列居隔間確診。

學校部分，崇右科大新增2例案27245、27246，但與先前爆發的群聚案沒有直接相關，兩人皆是愛心篩檢個案，初步研判應為社區感染；南榮國中新增1例案27004，為案25017接觸者。

家庭群聚分為5案共10例，其中3個家庭4例是原先就有被匡列，分別為案27012，是案25216家人；案27340是案26418小孩；案27243、27244為26733家人。另新增2家庭群聚，分別為案27002、27115，是一對母子，篩檢站採檢確診；案27011、27014、27015、27339為一家人，兩家庭皆在役調中。

接著為雙北市相關，案27001自述最近有跟太太回新北市瑞芳的娘家，太太家人有兩位親戚確診，分別是北市與新北的確診個案；案27003孫子是北市確診個案，身為家人被匡列，居隔間確診；案27009為案25920員工，是台北市職場衍伸，林右昌強調，「大台北首都是同一生活圈，彼此相互影響，我們把基隆顧好的同時，也會跨縣市手牽手合作聯防。」

此外，另新增4例不明感染源，案27010，50多歲的女性；案27241，70多歲男性，有疑似症狀在家未出門，請家人買快篩篩檢，結果呈陽性通報衛生所，轉PCR確診；案27242，30多歲男性；案27338，60多歲男性，是個人計程車行的計程車司機，目前疫調中。

關於愛心篩檢計畫，林右昌指出，從4/5-4/10，諮詢服務電話總共收到39例快篩陽性案例的通報，經過進一步PCR複檢後，在39例中，陽性有33例，陰性有6例，後續有23例收治在集中檢疫所內，另外10例，因年紀比較大或有心血管疾病等等原因，目前收治在醫院當中。

▲基隆社區篩檢站日陽性率。（圖／記者郭世賢翻攝）