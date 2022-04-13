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中央放寬停課標準！台南市列5點提「台南新版」：即日起適用

▲▼黃偉哲。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

▲台南市提出「台南版停課標準」。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

記者林悅、莊智勝／台南報導

本土確診病例連日飆升，全台多所學校淪陷，為避免影響學生受教權，教育部12日放寬、制定新的停課標準，改以「班級」為單位，高中以下若1/3班級或10班以上停課、大專院校1/3以上科、系、所之班組停課，全校才可暫停實體課。針對中央制定的新標準，台南市教育局與衛生局討論後，決定提出「台南市新版標準」，自即日起適用。

台南市教育局局長鄭新輝表示，現行台南市校園停課標準依照中央規定，學校有2名師生確診，即全校停課10日，對規模較大學校的衝擊性較高。為因應教育部新公布的暫停實體課程實施標準，教育局在與衛生局討論後，提出南市新版的暫停實體課程標準並自即日起適用，目前停課中的學校也會一體適用：

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一、學生同住家人經衛生單位「匡列」為密切接觸者(居家隔離者)，在篩檢結果未確認為陰性前，核予該生防疫假1日，並提供線上課程，經檢驗為陰性後，得返校上課。

二、班級內有1名師生經衛生單位「匡列」為居家隔離者，在篩檢結果未確認為陰性前，該班暫停實體授課1日，改為線上課程，經檢驗為陰性後，該班恢復實體授課。

三、班級內有1名師生「確診」，該班暫停實體授課10日，且確診者曾接觸之班級、社團、搭乘交通車、同住宿舍…等人員之班級，在被匡列篩檢者結果未確認為陰性前，暫停實體授課2日，改為線上課程，經檢驗為陰性後，該班恢復實體授課。

四、學校暫停實體授課期間，若有新增他班「確診」案例時，比照上述(三)之規定辦理。

五、學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體授課10日，全校得暫停實體授課，改為線上課程，全體教職員工生應進行「自我健康監測」。

▲▼桃園6所學校緊急預防性停課，進行大消毒。（圖／攝影中心攝）

▲疫情延燒，全台多所校園出現確診者。（圖／攝影中心攝）

鄭新輝表示，台南市學校在停課不停學有相當完善的準備度，除了教育局資訊中心可調度支援的平板有5000臺、網路分享器700臺，無線網路sim卡6500片，可隨時因應學校需求，及時提供學生借用外，新課綱辦公室也組成線上教學諮詢團隊，隨時掌握與支援停課學校教務團隊的需求，提供老師線上教學諮詢服務，以確保各校停課不停學順利進行。

教育局表示，當學校發生確診案例時，第一時間會督導學校完成室內外環境消毒，並規劃班級導師對停課學生進行每日關懷個人自主健康狀況、課業輔導與需求等關懷服務機制，教育局也呼籲，停課期間師生除了配合學校作息進行遠距教學外，課後時間應儘可能家休息、避免外出，也避免到補習班或安親班，如果有身體不適，應立即就醫並向學校回報，也請家長協助做好防疫工作，守護自己，也守護學生安全。

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