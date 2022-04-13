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社會 社會焦點 保障人權

警方被打臉！「翻桌少年仔」未聲押　無保請回現身連千毅直播

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南下營夜市10日晚間爆發攤商糾紛，26歲的張姓男子因攤商拒絕給付攤費，竟當場翻桌、勒住老人家頸部，誇張畫面曝光後在社群網路迅速發酵，引起全台輿論撻伐，警方事後也依傷害、毀損、恐嚇等多項罪名送辦，並向檢方建請羈押。未料張嫌12日晚間現身網紅連千毅直播，竟已恢復自由身；《東森新媒體ETtoday》初步了解，張嫌是無保請回，未遭檢方移送台南地院，目前承辦檢察官尚未說明原因。

▲▼台南下營夜市翻桌男遭連千毅訓話。（圖／翻攝爆料公社、連千毅直播）

▲台南下營夜市翻桌男遭連千毅訓話。（圖／翻攝爆料公社、連千毅直播）

台南市麻豆分局接獲通報，下營夜市10日晚間發生掀桌打架糾紛，初步調查，26歲的張嫌向62歲的周姓攤商收取攤費，但卻遭周男拒付，雙方當場發生激烈衝突，張嫌火大翻桌，雙方當場扭打，但較年長的周男不敵，一度遭到張嫌勒頸鎖喉，整段衝突畫面全被民眾拍下，隨後上船爆料公社，引起輿論撻伐。

對此，台南警方義正詞嚴強調「任何暴力犯罪一定嚴辦到底，絕不容許暴力非法行為影響民眾生活」，並於11日通知張嫌到案說明，認定其涉嫌恐嚇、危害安全、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，全案依法送辦，並建請檢察官聲請羈押。

未料事隔一天，12日晚間張嫌竟出現在連千毅直播被訓話，已經恢復自由身，打臉警方前一天「嚴辦到底、建請羈押」的說法。《東森新媒體ETtoday》初步了解，張嫌不但未被聲押，且還是無保請回，檢方未將其移送台南地院；麻豆分局指出，承辦檢察官並未向警方說明原因。

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