李立群拍影片稱物資緊張　國台辦：已聯繫他生活吃飯沒問題

▲李立群日前發影片稱，某社區物資不足，隨後改口都正常。（圖／翻攝 央視）

記者 任以芳／綜合報導

赴陸發展的台灣資深演員李立群，近期遇上上海封城，和女兒一起待在家中，並且拍影片提到上海某小區缺乏物資，「孩子已經在餓肚子了」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（13日）回應，已經和該名藝人聯繫，確認他生活上都能買到烏茲，社區也有團購，「他生活吃飯沒有問題，絕不是一天只能吃到一頓飯。」

馬曉光說，上海市台辦專門打電話與他聯繫過，詢問生活上有什麼需求。對方表示啊‌居委會在進行團購啊，自己都能買到，同時也收到市裡統一配送的應急保供的蔬菜，‌‌加上他還有些存貨，生活吃飯沒有問題，絕不是一天只能吃到一頓飯。

另外，在上海生活台灣人反應物資不足情況。對此，馬曉光強調，疫情防控涉及到每個人身體健康和生命安全，我們相信，廣大台胞台企都能夠充分理解‌‌並且配合，當地的防疫措施。

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／翻攝 央視）

馬曉光說，第一，在上海的台資企業生產經營是總體穩定，對於部分台企暫時出現的物流不暢的問題，，‌市台辦專門協調有關部門，出示企業證明、同行證等來幫助，抬起最大限度的減少疫情帶來的影響。

馬曉光指出，第二，上海市發佈抗疫情助企業促發展的若干政策措施，目前市台辦正在積極協調有關方面，確保政策措施在台胞台企中落實到位；第三，台胞個人因疫情防控而受到生活影響，市台辦也在積極協助解決‌‌一些急難救助事項，包括捐贈物資和配送物資。很多在滬台胞台企紛紛的踴躍捐獻物資，有關地方他們會統籌疫情防控和當地的經濟社會發展，持續為台胞台企做好服務工作。