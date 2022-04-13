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手機突跳通知「安裝社交距離APP」嚇到　安卓人狂+1！CDC解答

▲▼手機跳通知,看手機通知。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

面對國內疫情持續蔓延，指揮中心近來推廣「社交距離APP」取代簡訊實聯制。就有網友的手機突跳通知，詢問是否安裝這個APP，讓他嚇了一跳；而不少安卓用戶驚呆表示，自己也有收到。

網友昨在PTT提到，「我用韓國機三X的，平常根本就沒在用APP，頂多網頁看小說或YouTube看影片，結果今天莫名其妙就出現一個COVID-19的視窗，問是否安裝或繼續。」

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一頭霧水的他連忙查閱，想搞清楚究竟是什麼情況，這才發現原來是台灣社交距離APP，但不禁好奇問道「你們有看到手機自動跳出，詢問是否安裝台灣社交距離APP嗎？」

▲不少網友收到通知。（圖／翻攝自PTT）

▲不少網友收到通知。（圖／翻攝自PTT）

對此，不少鄉民留言表示，「我的也有跳出來，我按取消了」、「哀鳳沒有，早就刪了」、「這是Android內建功能，可以不開啟」、「Android有」、「有跳出通知，感覺有夠差的」、「其實就Android內建的功能」、「還以為是點到什麼詐騙網頁」、「iOS系統沒這問題」。

事實上，CDC就有針對此問題作出解答，表示社交距離APP有串接手機內建設定中，iOS的「暴露通知」或Android的「COVID-19患者接觸通知」，這樣一來可配合國內疫情及公衛政策，進行系統微調及功能客製化。

【9大QA一次看懂社交距離APP】

Q1：即日起只要下載使用社交距離APP，就可以免掃實聯制嗎？

A1：社交距離APP下載是採鼓勵性質，現階段仍是實聯制、社交距離APP併行

若APP使用者超過1200萬人（指揮中心後來公布，推廣目標為1300萬次下載量），未來就會朝向取消實聯制。

Q2：已經下載社交距離APP，但店家還是堅持要掃實聯制，是否可以拒絕？

A2：出入餐廳、運動中心、演唱會等需要脫口罩且接觸者不特定的場域，會建議將社交距離APP作為優先認證方法。

只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可免掃實聯制；相對的，在一地停留小於2分鐘，例如進入超商的時間很短，就不建議用APP取代實聯制。

▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

Q3：使用社交距離APP必須開啟藍牙，可否中途暫時關閉，避免耗電？

A3：啟用藍牙功能會增加些微耗電量，與使用藍牙外接設備的耗電量相似，建議民眾全天開啟，才能發揮作用。

Q4：家中長輩、孩童沒有手機或不會使用手機，若同行家人有下載社交距離APP，長輩、孩童是否可以免掃實聯制？

A4：可以。不過社交距離APP使用步驟較複雜，有些長輩或民眾連下載都不願意，所以有醫師建議，希望指揮中心不要完全取消實聯制。

Q5：到電影院看電影，或是前往夜店、酒店，或是搭乘火車、高鐵，可以用社交距離APP取代實聯制嗎？

A5：可以。餐廳、遶境、演唱會等有人員管理的場域，都是未來可以優先使用社交距離APP取代實聯制的地方。但像是傳統市場等，出入口沒有人員管制的場域，就不建議。

▲▼台灣社交距離APP優化說明。（圖／指揮中心提供）

▲使用社交距離APP必須開啟藍牙。（圖／指揮中心提供）

Q6：到醫院或診所可以用社交距離APP取代實聯制嗎？

A6：可以。由於醫院是高風險場域，疾管署自去年起便建議醫院工作人員使用社交距離APP，就醫民眾及陪病者也可以使用。

畢竟在醫院候診間或病房等區域，也可能接觸到不特定風險人群，而這些接觸到的風險人群，如果有人後來確診，就醫民眾或陪病者便可以經由APP的接觸通知，即時掌握與確診者的接觸情形。

Q7：下載社交距離APP是否需要額外的花費？

A7：社交距離APP為免費下載使用，不需額外花費，也不會向使用者收取任何費用。

▲▼台灣社交距離APP。（圖／指揮中心提供）

▲確診者上傳接觸資料並不會暴露個資。（圖／指揮中心提供）

Q8：社交距離APP記錄的資料為何？資料保存多久？

A8：記錄的資料是與其他開啟「接觸通知功能」的手機彼此間的隨機ID，為保護個人隱私，使用者無法查詢手機內的上述紀錄，所有互動資料都不會上傳到任何雲端服務。

而隨機ID將於手機保留14天，過期資料會自動從手機中刪除。

Q9：使用者若被通知為確診者時，會被別人知道個人資訊嗎？

A9：確診者上傳接觸資料是由衛生單位通知確診者操作APP，取得驗證碼之後，再由系統上傳隨機ID以及活動區間資料。

由於上傳的是隨機ID，因此接收到接觸通知示警訊息的使用者，並無法得知接觸對象或確診者的個人相關資訊，僅顯示曾與確診者接觸的示警訊息。

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