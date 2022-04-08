iPhone九招實用小技巧曝光　一招立刻秒變偷拍神器





▲蘋果iPhone還有許多實用小技巧。（圖／路透社）

記者余弦妙／綜合報導

每天都在用的手機你真的了解他的所有功能嗎？其實iPhone還有許多令人意想不到的小秘技，你都有掌握了嗎？3C達人Tim哥近日就在自己的YouTube頻道上傳最新影片，傳授了9招很冷門但卻超即時用的iPhone小技巧。

而這其中也包含了iMessage分享、iPhone電話簿連絡人彙整、iPhone隱藏相簿照片、iPhone備忘錄選取、iPhone隱藏錄影等共9大技巧。

在影片中Tim哥就表示，每個人都有很多社群軟體像是Facebook、Instagram等，或是有很多電話號碼，那該怎麼做個彙整呢？那就可以使用電話簿連絡人彙整的功能，可以先進到電話裡頭按下編輯，編輯裡有個行動電話這就會變成一個標籤，而標籤也能自訂，那往下就能看到可以新增社群網站個人檔案，也能把該連絡人的相關社群帳號一起彙整在電話簿連絡人資訊中。

▲iPhone在錄影時只要在螢幕往上滑，就能隱藏錄影畫面，不過還是要提醒，這項技巧不要用在非法行為中，否則會觸法。（圖／記者余弦妙攝）

另外，還有怎麼在錄影的時候不被發現？Tim哥也示範，把手機進入錄影模式後只要從螢幕右上方往下滑喚出控制中心頁面，就能蓋住錄影畫面，錄影會持續進行、不會中斷，只要別人沒仔細看，不太容易被識破。不過還是要提醒大家千萬不要用在不正當的地方、避免觸法。