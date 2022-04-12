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手機過熱影響運作好困擾　五技巧立刻降溫

▲▼手機充電。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲手機過熱有五種解決方案。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

許多人使用手機一陣子都會出現手機發燙的問題，而手機發燙最主要的原因就是，環境問度太高、一邊充電一邊使用手機、長時間運行耗電的App等等，現在也盤點解決方案，讓手機「降降溫」。

首先，若因為氣溫造成的過熱，可以先將手機放置陰涼處，例如風扇前或冷氣房，但不要將手機放入冰箱想要「急速降溫」，因為可能會造成電子零件受潮、導致手機損壞，另外，也不要在充電時使用手機，因為電池同時進行充電與放電的行為，就會導致手機負擔變重，造成電池容易損壞。

第二，使用高耗能App，例如較為複雜的遊戲時，若是手機發燙，可以將其他後台應用程式關閉，並且調低遊戲設定、拆下手機殼提高散熱，若長時間通話可以改用耳機通話，用來減少手機負荷。

第三，若開啟熱點時，手機容易過熱，首先非必要時應把熱點關閉，才不會過度耗電，若需要開啟時，應避免同時使用高耗能的功能，例如打遊戲等。

除此之外，也可以關閉定位服務，因為GPS 定位服務也會造成過熱，未使用時，可以先將其關閉、啟用手機內建的低耗電、省電模式啟動低耗電模式，可降低耗電，延長續航能力，還會自動進入低效能運行狀態，防止過熱。

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