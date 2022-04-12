快訊／居隔、居檢期間「哪幾天要快篩」一次看！

▲居隔／居檢快篩檢測規定。（圖／指揮中心）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情蔓延，今本土又狂增551例，稍早指揮中心就公布新規定，即日起居家隔離／檢疫者，期滿前改為快篩檢測；另外，也清楚列出居隔（檢）期間到後來的自主健康管理期，哪幾天要快篩，讓國人一目了然。

【居家隔離】

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▲總共進行4次檢測：

→隔離期間第5-7天

→隔離期滿當日（接觸日次日起第10天）

→自主健康管理期間第2天及第4天

▲原隔離期滿的PCR檢測，改以快篩檢測進行。

▲無第10天快篩試劑者，請先以自主健康管理期間使用的快篩試劑執行檢測，並於隔離期滿後主動洽詢「隔離通知書填發單位」，由「隔離通知書填發單位」協助轉介「現居地」地方政府衛生局所，領取快篩試劑。

【居家檢疫】

▲檢疫期間，第3、5、10天各進行一次快篩。

▲檢疫期滿不再實施PCR採檢作業。

▲尚未進行第7天快篩檢測的民眾，請延後至第10天執行。已完成第7天快篩檢測者，請先以原提供於自主健康管理期間使用的快篩試劑，執行檢疫第10天的快篩檢測，並於自主健康管理期間，聯繫所在地政府領取快篩試劑，完成自主健康管理期間的2次快篩。

另外，居隔、居檢及期滿後自主健康管理期間，應配合相關調查、回覆雙向簡訊或接受電話詢問等，一系列關懷追蹤機制，違反規定者將依傳染病防治法裁罰。

居家隔離：可裁處6萬以上、30萬以下罰鍰

居家檢疫：可裁處1萬以上、15萬以下罰鍰