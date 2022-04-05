據傳iPhone 14 Pro鏡頭將迎來大規模升級　畫素增加、鏡頭更小

▲據傳iPhone 14 Pro廣角鏡頭將會更小，圖為蘋果執行長庫克（Tim Cook）在秋季發表會上介紹iPhone 13。（圖／路透）

記者余弦妙／綜合報導

有關蘋果iPhone 14 Pro的外觀一直有新的爆料傳出，根據微博上的爆料貼文列出了大量的iPhone 14 Pro相機規格，這也與過去一年來有關iPhone 14 Pro的廣角鏡頭傳言一致，其中最主要的是提到相機畫素增加至4800萬，以及iPhone 14 Pro的廣角鏡頭會更小，單位畫素面積為1.22µm。

根據MacRumors報導指出，這則微博爆料也提到iPhone 14 Pro‌ 將配備自2014年iPhone 6 以來 iPhone 所提供的雙畫素自動對焦 (DPAF) 系統，並且具有相同的功能以高達 60fps 的速度錄製 16:9 HDR 影像。

另外，據傳該設備的感光元件為1/1.3 吋，比iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的1/1.65 吋增加了21.2%。1/1.3 吋感光元件尺寸與Google Pixel 6使用的三星 50MP GN1相同。

總而言之，目前所看來的各種訊息都顯示iPhone 14 Pro 將提供更大、更高分辨率的圖像和更精細的細節，但也會有低光性能較差的缺點。天風國際分析師郭明錤此前曾表示， iPhone 14 Pro 機型的拍照功能將能把「手機拍照功能提升到一個新的水準」。