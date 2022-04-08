被匡列搭防疫小黃！自費他認了「卻有1情況傻眼」　兩派吵翻

▲被匡列的他搭乘防疫計程車去採檢。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

近來本土疫情遍地開花，不少人與確診者足跡重疊被匡列，就有網友大吐苦水，表示外出運動被匡列，自費搭防疫計程車就認了，但有個情況讓他超不解，於是發文吐苦水，而一席話也引發兩派熱論。

網友在「爆怨公社」無奈表示，自己只是出門運動，足跡與確診者重疊，並不是從外國回來，「被匡列也不是我們願意的，被迫搭防疫計程車要自己付費，說是不能自行前往，Uber也不能，到目的地還要坐在車上排隊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於自費原po認了，但不解是的「為什麼要在車上排隊，還要持續跳表？」以至於最後多花了200塊錢。這番話掀起論戰，一派人理解他的哀怨，直言「一堆人不曉得防疫計程車已經有額外補助了，以為他們是單純賺跳表錢？」「車到目的地還要排隊跳表，這真的不能接受」、「真的不要自以為是，去檢討被害人，任何一種情況被匡列，都不是自己能預料的好嗎」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

但也有許多網友吐槽，「沒毛病，在車上管你幹嘛，就是跳表啊」、「時間就是金錢」、「你不願意等，司機也不願意等」、「為什麼在車上排隊要跳表？因為車子發動就是會持續耗油，你不知道現在汽油很貴嗎」、「司機的時間不是錢？笑死」、「這好比叫你加班不算錢同道理，問啥奇葩問題」、「司機是沒給你吹冷氣嗎」。

不過，有熱心網友幫補血，覺得很多人都搞錯原po想表達的重點，「問題不是在計程車到達醫院後，排隊等待要不要跳表，而是這個等候時間跟大家想像的可能都不一樣。」

他表示，就有人凌晨12點到醫院，4點才離開，「如果以目前計程車跳表費用100秒+5元計算，這個多出來的費用就可能高達720元以上，再算上去程和回程的車資，就是非常可觀的費用了。當然，我個人完全同意，這筆錢本來就是計程車司機應得的，這樣的爭議不應該停留在篩檢者和司機之間，而應該回歸政府的角色。」