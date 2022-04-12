　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市產發局1員工確診！上週五曾到市府上班　117人緊急快篩

▲▼台北市政府市政大樓10樓。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府市政大樓10樓。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府12日有1名產發局人員確診，平常辦公空間在台北市政大樓北區10樓，該層樓目前已經被「軟性封鎖」，由一名駐衛警站在辦公空間外面的走廊進行管制。台北市政府公管中心秘書王子建受訪時證實，目前由台北市衛生局疫調當中，共有117名同仁進行快篩，之後會請同仁撤離，清消場域後靜置24小時。

針對台北市政府產發局人員確診，《ETtoday東森新媒體》記者實際抵達台北市政大樓10樓北區，北區共有產發局、衛生局、資訊局等局處，並且共用廁所與茶水間，而12日中午午休時間，理論上屬於公務人員休息時間，但卻有1名駐衛警站在產發局辦公室門口，而該間辦公室的大門則上鎖，只有衛生局、資訊局人員能自由走動，等同被「軟性封鎖」。

▲▼台北市政府市政大樓10樓。（圖／記者袁茵攝）

台北市政府公管中心秘書王子建12日中午於台北市政府受訪時回應，公管中心於10時30分收到產發局通知，10樓有一名同仁確診，便依照確診處理流程執行，並請衛生局進行疫調，快篩後會撤離相關人員清消場域、靜置24小時。

據了解，產發局10樓人員共有117人，目前正在緊急快篩當中，而該名確診人員為新北市個案，4月12日確診。至於該名人員的上班情形，台北市衛生局疾管科長張惠美說明，確診者於4月4、5日因清明連假未上班，但6、7、8日皆有辦公，因此最後上班時間為8日。

▼台北市府公管中心秘書王子建出面說明。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市府公管中心秘書王子建。（圖／記者袁茵攝）

▼北市產發局1人員確診，北市府緊急配送快篩試劑。（圖／台北市政府提供）

▲▼北市產發局1人員確診，北市府緊急配送快篩試劑。（圖／台北市政府提供）

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／社交距離App取代實聯制　2條件免掃
世界衛生大會5月登場　陳時中坦言：尚未收到邀請函
快訊／高雄＋61再刷紀錄！　大量足跡曝
LIVE／新北+162再創新高　侯友宜最新說明
快訊／屏東天上人間燒到嘉縣　精忠營區增2新兵確診
新版停課標準明上路　潘文忠：已停課學校依原規劃進行
快訊／台中+26例！　7校緊急停課
快訊／竹縣+16　海量足跡公布
LIVE／高雄今+61！　陳其邁最新說明
停課分流！確診同班學生停10天　詳細辦法出爐
快訊／台中工廠大火！　全面燃燒濃煙竄天
快訊／放寬！　新版全校停課標準公布
社交距離APP優化！開藍牙「接觸提醒」　2狀況快使用
快訊／今本土增551例！　17縣市確診數據曝
唐朝仕女俑穿越重生！　邱佩琳以藝術傳承助人精神
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／「快篩國家隊」確定成軍！　後備指揮部官兵下周進駐工廠產線

世界衛生大會5月登場　陳時中坦言：尚未收到邀請函

立委怨南橫公路通車林佳龍跳票　蘇貞昌：老天爺的臉色很重要

LIVE／新北+162再創新高　侯友宜最新說明

連日確診破百　蔡壁如提5質疑：疫苗要永無止境打下去？

「歐洲重新評估對中關係」　歐洲議員：檢討過於依賴中國供應鏈

「期待台灣、瑞典簽通航協定」　蔡英文：展開直航班機

「很多可向台灣學習」　瑞典議員：台灣對中國10幾億人是閃亮典範

羅智強稱體會通勤辛苦！850m搭公車到火車站　他譏：中壢人不會這樣

孫立方任國防部發言人首度亮相　昔曾赴美受訓模擬召開國際記者會

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

阿嬤喊吃飯！虎斑汪興奮衝刺　四腳離地「跑到飛」：我來了～

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

快訊／「快篩國家隊」確定成軍！　後備指揮部官兵下周進駐工廠產線

世界衛生大會5月登場　陳時中坦言：尚未收到邀請函

立委怨南橫公路通車林佳龍跳票　蘇貞昌：老天爺的臉色很重要

LIVE／新北+162再創新高　侯友宜最新說明

連日確診破百　蔡壁如提5質疑：疫苗要永無止境打下去？

「歐洲重新評估對中關係」　歐洲議員：檢討過於依賴中國供應鏈

「期待台灣、瑞典簽通航協定」　蔡英文：展開直航班機

「很多可向台灣學習」　瑞典議員：台灣對中國10幾億人是閃亮典範

羅智強稱體會通勤辛苦！850m搭公車到火車站　他譏：中壢人不會這樣

孫立方任國防部發言人首度亮相　昔曾赴美受訓模擬召開國際記者會

「飼料漲、蛋價不能漲」！蛋農吃悶虧轟政府只喊口號：想上街抗議了

周蕙重現愚人節企劃粥品 親手煮粥展現好廚藝

快訊／「快篩國家隊」確定成軍！　後備指揮部官兵下周進駐工廠產線

鳳山太狂了！最新「1萬坪車站大樓」完工時間曝　百貨、電影院通通有

「貓系女子」定番5單品稱霸春日街頭　泡泡袖、短馬甲又純又慾太難抗拒

快訊／東勢國小又有學生確診　今起全校停課10天、段考延後

世界衛生大會5月登場　陳時中坦言：尚未收到邀請函

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件：一地停留2分鐘以上免掃

彰化+2！高球練習場未戴口罩6小時　緊急匡列同時段球友篩檢

桃園+53驚見新傳播鍊！楓樹國小累計8確診　感染源不明

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

快訊／立委確診！PCR陰轉陽　政壇首例

快訊／廖國棟傳確診！PCR陰轉陽　進台大病房

女鄉代被控脫光撩夫　今宣布參選鄉長

快訊／北市府1員工確診　市政大樓10樓「軟性封鎖」急查接觸史

刪Q罷免日造謠　基進黨慘了

廖國棟一語成讖　9天前臉書談「陰轉陽極常見」

快訊／新北最新足跡　麥當勞、火鍋店、KTV、健身房

快訊／北市曝8確診足跡！曾到饗饗、SOGO復興館、漢來海港天母店

蘇貞昌：台鐵公司若賺錢　員工年終可分紅40個月

快下載！社交距離APP將取代實聯制

蘇貞昌：政府徵用快篩試劑保「量足價穩」

北市勞動局長喬病床　員工「頭會被切掉」截圖曝

他聲請「解散民進黨」　憲法法庭判決出爐

戰爭發生該準備什麼？　國防部「全民國防手冊」12張圖一次看懂

更多熱門

相關新聞

新埔手扶梯30人慘摔！北捷罰廠商2萬元

新埔手扶梯30人慘摔！北捷罰廠商2萬元

台北捷運新埔站於3月11日發生上行電扶梯無預警下滑意外，造成30多名乘客摔成一團，但相關影片到14日才被網友曝光，使台北捷運公司揚言要揪出流出影片的員工。北捷12日宣布，要對維護廠商開罰2萬元懲罰性違約金，但台北市議員質疑，2萬元的違約金對廠商「太體貼」。

60歲後「台北市套房能租到？」　網點1現象：不用擔心

60歲後「台北市套房能租到？」　網點1現象：不用擔心

民進黨北市黨部派系內鬥　蔣萬安提醒「疫情嚴峻」：本土天天破百

民進黨北市黨部派系內鬥　蔣萬安提醒「疫情嚴峻」：本土天天破百

東區刮刮樂婦違法擺攤　遭取締竟當場掀攤

東區刮刮樂婦違法擺攤　遭取締竟當場掀攤

被爆特權喬病床　陳信瑜喊告

被爆特權喬病床　陳信瑜喊告

關鍵字：

北市台北市台北市政府產發局

讀者迴響

熱門新聞

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

女星「走光片瘋傳」認了！

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

《麻辣鮮師》胡凱欣宣布3度結婚！嫁32年前初戀

快訊／「本土狂燒+551」再創今年新高！另增112境外

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

分手宇宙人小玉近1年　網紅宣布懷孕：你們讓我勇敢

常喝珍奶「罹大腸癌機率高3倍」

陳時中：月底破千例幾乎一定會！「這4縣市」是高風險區

1.3億→2641萬！三芝千坪別墅慘掉價　鄰地遭曝有祖墳

肛門掉「扭曲白蟲」狂蠕！女大生崩潰：連吃5天生菜

今本土增551例！分佈17縣市　新北162例最多

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面