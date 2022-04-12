北市產發局1員工確診！上週五曾到市府上班　117人緊急快篩

▲台北市政府市政大樓10樓。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府12日有1名產發局人員確診，平常辦公空間在台北市政大樓北區10樓，該層樓目前已經被「軟性封鎖」，由一名駐衛警站在辦公空間外面的走廊進行管制。台北市政府公管中心秘書王子建受訪時證實，目前由台北市衛生局疫調當中，共有117名同仁進行快篩，之後會請同仁撤離，清消場域後靜置24小時。

針對台北市政府產發局人員確診，《ETtoday東森新媒體》記者實際抵達台北市政大樓10樓北區，北區共有產發局、衛生局、資訊局等局處，並且共用廁所與茶水間，而12日中午午休時間，理論上屬於公務人員休息時間，但卻有1名駐衛警站在產發局辦公室門口，而該間辦公室的大門則上鎖，只有衛生局、資訊局人員能自由走動，等同被「軟性封鎖」。

台北市政府公管中心秘書王子建12日中午於台北市政府受訪時回應，公管中心於10時30分收到產發局通知，10樓有一名同仁確診，便依照確診處理流程執行，並請衛生局進行疫調，快篩後會撤離相關人員清消場域、靜置24小時。

據了解，產發局10樓人員共有117人，目前正在緊急快篩當中，而該名確診人員為新北市個案，4月12日確診。至於該名人員的上班情形，台北市衛生局疾管科長張惠美說明，確診者於4月4、5日因清明連假未上班，但6、7、8日皆有辦公，因此最後上班時間為8日。

▼台北市府公管中心秘書王子建出面說明。（圖／記者袁茵攝）

▼北市產發局1人員確診，北市府緊急配送快篩試劑。（圖／台北市政府提供）