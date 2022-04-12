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證券高層狂讚上海封城「堅持清零」！8天後就醫不及病逝家中

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海因新冠肺炎疫情升溫封城。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

由於中國本土疫情擴大，自3月起上海市政府採取分區封城。大陸法律網紅張新年律師12日在微博表示，中國太平洋證券總裁助理韋桂國突發腦溢血，卻因封城來不及救治而不幸病逝。對此，他先前大讚政府堅持清零策略的貼文也被翻出，令不少網友看了不勝唏噓。

根據陸媒報導，針對上海嚴峻疫情，解放軍隊3日抽組衛勤力量2000余人，負責醫療救治、核酸檢測等，引發正反兩極的討論。韋桂國4日在微信轉發相關新聞，表示「我贊成堅持動態清零的策略，執行戰術和管理手段要優化，困難終會過去，但必將有大的收穫。」

▲韋桂國大讚上海防疫政策，不料8天後卻因封控就醫不及病逝。（圖／翻攝自微博）

▲韋桂國大讚上海防疫政策，不料8天後卻因封控就醫不及病逝。（圖／翻攝自微博）

韋桂國還指出，「帶灣灣回家時，全民戰爭動員也不過如此，漂亮國想想只能瞪眼目送。到那時看，現在的困難和成本是最低的。」

不料事隔8天，韋桂國就傳出病逝消息。張新年律師12日在微博貼出對話截圖，只見一名知情者透露，韋桂國近日在上海家中突發腦溢血，封控期間聯繫救治未果，於家中住所處病逝。他還稱，韋桂國的夫人這段期間在滬外隔離不在家，因此只有女兒目睹他病逝。

張新年也在文中哀悼，「願韋桂國同志的家屬節哀，願韋總來生不再遭遇疫情，不再遭遇動態清零，願上海早日戰勝疫情。」

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