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本土+551例「防疫假怎申請？」5大措施應對報酬一次看！6狀況無薪

▲屏東縣防疫消毒大隊對校園展開大清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲疫情延燒進入校園 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增551本土病例；停課部份，教育部昨晚統計，全國共237所園校採全校或部分班級停課，涵蓋18縣市。對此，「我的新北市」臉書粉絲專頁就整理出「新型冠狀肺炎勞工請假」攻略表，讓讀者一次了解防疫請假相關的薪資計算方式，別讓權益白白損失。


5大措施應對報酬：

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一、配合防疫學校等停課停托期間有照顧子女需求。

1.可請特別休假（全薪）、防疫照顧假（無薪）、家庭照顧假（無薪），三者擇一。

二、自主健康管理。

1.非新冠肺炎而有其他病徵者：可請特休（全薪）或是病假（半薪）。
2.勞工自主隔離：可請特休（全薪）或是事假（無薪）。
3.應雇主要求勞工在家隔離：薪資照給，勞工不必補服勞務。

▲車城福安宮清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

三、檢疫或隔離。

1.因執行職務：薪資照給。
2.因個人因素：可請特休（全薪）或是防疫隔離假（無薪）。

四、隔離治療。

1.因執行職務感染屬職業傷害：可請公傷病假（全薪）
2. 因勞工個人因素確診者：可請特休（全薪）、病假（半薪）、事假（無薪），三者擇一。

五、疫苗接踵。

1. 接種疫苗後有不良反應情形，自接種之日起至接種次日24時止，可請疫苗接種假（無薪）。

▲一圖看懂「新型冠狀肺炎勞工請假」攻略。（圖／翻攝自Facebook／我的新北市）

▲一圖看懂「新型冠狀肺炎勞工請假」攻略。（圖／翻攝自Facebook／我的新北市）

「我的新北市」整理3大常見QA

Q1：防疫照顧假可以「半日」或「小時」為請假單位嗎？

A1：請假單位由勞雇雙方協商議定之。

Q2：請防疫照顧假，要提供證明文件嗎？

A2：受僱家長或家屬欲申請防疫照顧假，可以向雇主提出諸如學生證影本、學雜費等有實際照顧事實之相關文件，足以證明受僱者有親自照顧之需求即可。

Q3：疫情期間可否請事假（無薪）、病假（半薪）、家庭照顧假（無薪）？

A3：只要符合各假別的事由都是可以的，如勞工請特休可領全薪；如選擇請防疫隔離假，可申請政府防疫補償金，且雇主不可視為曠職、強迫以其他假別處理，也不得扣發全勤、解僱或為其他不利處分。

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