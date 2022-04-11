最新網路民調輾壓陳時中　羅智強感謝網友：我應該是做對了什麼！

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨北市議員羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，對此，羅智強11日貼出一份網路民調，數據顯示，羅智強不僅是藍營最強人選，支持度更大幅超過衛福部長陳時中。

羅智強日前原要宣布是否參選桃園市長，卻在與朱立倫通話3小時後喊卡；議員徐巧芯爆料，那一通電話並非動之以理，而是威逼的方式，包含「我要跟你魚死網破」、「不管你民調再強，我都不會提名你」等，但羅還是大動作舉辦記者會，宣布參選桃園市長，不到短短數小時就被黨中央以「很弱」、「地方有反彈聲浪」為由打槍。

而在Yahoo 11日公布最新網路民調，有65%民眾支持羅智強擔任桃園市長，輾壓其他被點名的國民黨籍桃市長候選人，綠營則是陳時中以15.9% 暫居第一。

對此，羅智強表示，要謝謝大家的鼓勵，「當然，這是網路投票，投票的人是全台灣的網友，並不全是桃園人，所以65%的網友支持我，絕不等於65%的桃園人支持我，我很清楚，我在桃園還有非常非常大的挑戰，或者說，還有非常非常大的進步空間。」

羅智強也直言，部分綠營人士，質疑自己數字還不錯的民調是假民調，「那我想問的是，難道Yahoo！做的這個網路投票也是假民調嗎？」

羅智強指出，如果有民調公布出來，說自己民調低、證明我很弱，「我不會質疑那是假民調，我會反省自己做得不夠的地方，期許自己努力努力更努力。」

羅智強質疑，有民調機構做出來我比較高的民調，就被綠營人士說成了「假民調」，「欸，我該怎麼說呢？面對這深奧的邏輯，我也只能說天涼好個秋吧！阿Q一點想，綠營如此關心我選桃園市長的每一個細節，我應該是做對了什麼！」