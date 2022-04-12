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妹子想買居家快篩　誤買成「愛滋病檢測」！網笑：陽性還會退200元

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

▲妹妹透過販賣機購買。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

國內本土疫情持續升溫，已連續3天本土飆破400例確診，許多民眾擔心染疫，會買居家快篩在家自我檢測，不過就有網友鬧出笑話，本來想買居家快篩試劑，但因為沒有看清楚，結果買成「檢測愛滋病」的試劑，貼文一出，網友們笑翻，認為既然都買了就測測看，「結果2條線就尷尬啦」。

「我該怎麼說說我妹的腦袋？」原PO在臉書「爆廢公社」發文，妹妹本來想要買新冠肺炎的居家快篩試劑，但因為沒有看清楚，買完之後才發現買到「愛滋病快篩試劑」。妹妹也對自己愚蠢的行為感到傻眼，「真的快被自己氣哭了！」

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貼文一出，網友們笑翻，「驗了啦，搞不好是花小錢省大錢」、「買都買了不要浪費，驗一驗也好」、「既然都買了，就驗看看吧！結果兩條線就GG」、「這個中了更慘」、「是不是本來就想買來驗了」、「最悲催的不是買到Covid-19陽性，而是愛滋陽性」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

▲妹妹買完後才發現自己買錯了。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

其中也有網友好奇，「愛滋病快篩哪裡買？」有網友解答「疾管署設有很多販賣機賣愛滋病篩檢試劑，但新冠肺炎試劑一定要到超商」。而原PO也在底下留言，妹妹是在販賣機買的，而且價格也不便宜，一盒試劑要價200元。就有網友表示，「好貴，還不如去醫院抽血免錢的」。

另外，也有網友貼出照片指出，愛滋病快篩完之後，上網登錄測驗結果，就能免費獲得一個試劑，可以再次篩檢或是給親友；若測出來是陽性，請盡快到醫院進一步確認，「憑試劑編號照片，可享當次門診免就醫部分負擔、掛號費，及退還試劑費用200元」。有趣的是，圖卡的右下角，還有著指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞的照片。

▼若測出來是陽性，可以拿回200元試劑費用。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

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