天上人間風暴43人染疫！里港警卯起來查小吃部　還是有人沒戴罩

記者陳崑福／屏東報導



轄區兩家小吃店染疫連環爆，為守護廣大鄉民安全並展現執法決心，不讓特殊娛樂場所之疫情延燒，里港警分局繼10日凌晨時分大規模防疫查核後；11日午後，主動集結縣府城鄉發展處工商科、里港衛生所等單位，由分局長鄭頴聰親自帶隊，針對轄內八大休閒娛樂場所進行聯合稽查，共計查獲1名顧客未帶3劑疫苗施打證明、未戴口罩3件及違反菸害防制法3件，開單後移請衛生局裁罰。

▲里港警分局會同縣府相關單位臨檢小吃部兼防疫宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

特殊娛樂場所疫情延燒，屏東縣政府流行疫情指揮中心於11日公布，縣內新增10例確診個案，經查均係特殊娛樂場所群聚感染。

里港分局分局長鄭頴聰表示，某些店家不遵守防疫規定，造成疫情延燒，已經對廣大鄉民人身安全造成危害，為杜絕疫情，昨日下午，里港警分局運用第三方警政，主動集結縣府城鄉發展處工商科、里港衛生所等有關單位，由分局長鄭頴聰親自帶隊進行強力臨檢稽查及防疫宣導。

九如鄉天上人間及里港微風兩家小吃部小吃部已爆出43例群聚確診，而這次勤務期間，這2家並未營業；但在轄內另一家卡拉ok小吃部，查獲1位客人未帶3劑疫苗施打證明，依傳染病防治法第37條第1項第2款製單舉發該場所之負責人，同時並查獲未戴口罩3件及違反菸害防制法3件，開單後移請衛生局裁罰。



鄭分局長說，防堵疫情人人有責，但是部分特殊娛樂場所未遵守相關防疫規定，已造成疫情延燒，本分局將增加執法強度及密度，強力打擊不法，絕不讓害群之馬繼續危害廣大鄉民安全。