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上海夫妻被陽性9秒錄音瘋傳　陸官員「還原真相」：不存在誤判

記者蔡儀潔／綜合報導

上海確診數字居高不下，缺物資、就醫難等問題依舊存在。日前一段9分25秒的錄音在網路熱傳，一對夫婦持公立醫院陰性報告，但警察卻要將人帶去方艙醫院，稱「說你陽性你就是」，雙方發生爭執。對此，浦東政協委員做出回應。

據《人民政協網》報導，浦東新區政協委員趙國寶11日指出「事實真相」，稱是13歲的沙姓小妹妹核酸檢測陽性，居委幹部已多次上門勸說前往方艙隔離治療，並同意其母親作為家長陪同，但是該戶居民堅決不同意前往方艙隔離。

趙國寶表示，沙小妹的父母始終以「區疾控中心檢測可能錯誤」為由拒絕前往隔離治療；在勸說過程中，工作小組當場告知結果，解釋了疾控下發結果和健康雲顯示情況可能不同的原因。

據他說法，「音頻中沒有告訴大家的是，最終該戶居民同意了由母親陪同女兒沙某一起前往隔離治療。這次事件，在我看來，一是並不存在誤判問題；二是整個勸說過程始終由防控辦、民警、居委會等部門配合，並全程錄音；三是特殊時期，希望大家能從基層工作人員的角度多一些理解，至少是雙方的聲音都要聽聽。」

不過，趙國寶的說法並不被網友買單，紛紛怒批，「錄音中明明是說夫妻陽性，怎麼這個辟謠中說孩子？？ 牛頭不對馬嘴！另外問題公民要求出示陽性證明，電子版也可以，這是權利，為啥就是不出示？」、「快別洗了，要洗給出證據啊，編寫些文字誰不會」。

有一名網友分析，趙國寶的意思是「1、錄音是真的；2、認為當事人也有錯；3、事情已經以當事人妥協解決了，要求理解工作人員。那麼，聽完雙方的聲音覺得工作人員的做法和言行依舊無法理解。而且疾控、健康雲、檢測機構關於陰性陽性結論不一致的後果為什麼要居民承擔？」。

▲▼ 上海夫婦被指陽性。（圖／翻攝自微博）

▲錄音在網路熱傳。（圖／翻攝自微博）

據早前報導，一名網友10日晚間PO出錄音，一對夫妻全家陰性且持有公立醫院的報告，但警察8日上門時以夫妻兩人都是陽性為由，要將他們帶去方艙醫院進行隔離，而夫妻兩人據理力爭。

女子冷靜地要求警方聽進她們的話，並請對方出示檢測報告。她強調，公立醫院將她孩子的檢驗報告輸入錯誤成陽性，因此她打電話投訴後，目前正在重新審核的流程中，且她們夫妻兩人陰性進入方艙醫院，恐怕會有感染的風險，因此拒絕配合。

女子表示，「我們有陰性報告」、「我們是錯誤的，我們是受害者」，「你們警察難道就是這樣執法的嗎？」。女子的丈夫也在一旁哭了出來。

然而執法警察卻強調，他就是要執行命令，若她們有問題，後續可以跟上級部門反應，讓女子直接崩潰，大喊「大哥！我去方艙我就是百分之百的病人，我有6天的陰性證明，要不要拿給你看？」卻仍被警察拒絕。

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