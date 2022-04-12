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年賺20％好誘人！「代操外匯保證金」狂吸30億　公司執行長遭聲押

▲▼寰宇龍騰國際公司執行長賴允彰。（圖／記者游宗樺攝）

▲寰宇龍騰國際公司執行長賴允彰訊後遭檢方聲押。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

設立於太平洋島國萬那杜的寰宇龍騰國際公司，涉嫌自2017年違法在台向投資人宣稱，可幫忙代操外匯保證金獲利，年利率更高達20％，多年來吸金約30億元台幣。檢警接獲情資，11日對該公司發動搜索，並傳喚公司執行長賴允彰、高階主管陳瑤函、陳蓮珍、李慧真及員工伍孝鵬等人，訊後依違反《銀行法》對賴允彰、陳瑤函聲請羈押。

▲▼寰宇龍騰公司吸金30億元案被告伍孝鵬（右）、陳蓮珍（左）。（圖／記者劉昌松攝）

▲寰宇龍騰公司吸金30億元案被告伍孝鵬（右）、陳蓮珍（左）。（圖／記者劉昌松攝）

檢調查出，寰宇龍騰登記在萬那杜共和國，為境外公司，實際負責人為張相雲，其在北市信義區設立營運據點，同時涉嫌對外宣稱，可透過操作外匯保證金獲利，每單位1萬美金，年利率可高達20%，期滿可贖回，吸引眾多投資人砸錢，共吸金約上億美元。

據寰宇龍騰官網資訊，該公司自稱是一間「新創且多元」的企業控股集團，且相關的產業橫跨金融、資訊軟體、汽車及地產，更誇耀關係企業遍及兩岸三地及東南亞，致力成為首屈一指的金融外匯交易平台商，提供客戶資金管理的客製化服務。

▲▼寰宇龍騰國際公司高階主管陳瑤函。（圖／記者游宗樺攝）

▲寰宇龍騰國際公司高階主管陳瑤函見到媒體拍攝，不耐煩表示「怎麼可以這樣（拍攝）」。（圖／記者游宗樺攝）

台北地檢署接獲情資，指揮調查局台北市調處，在11日分頭搜索11處所，並於當日深夜至隔日凌晨，陸續將賴允彰等5名被告帶往北檢訊問，但寰宇龍騰的實際負責人張相雲卻不見蹤影，檢方將不排除對他發布通緝，全案朝《銀行法》非銀行經營收受存款業務等罪嫌偵辦。

檢方漏夜訊問後，認為賴允彰、陳瑤函涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，而陳蓮珍、伍孝鵬涉犯《銀行法》，分別諭令以500萬元、20萬元交保，李慧真則以被告身分請回。

▲▼寰宇龍騰國際公司員工伍孝鵬，20萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲寰宇龍騰國際公司員工伍孝鵬，20萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

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