號召「走私黃金」狂吸34億　「派宏老師」夫妻爽逃法國遭通緝

▲王派宏自稱「派宏老師」、「房產幽默大師」，以教授投資吸金34億元遭通緝。（資料照／翻攝YouTube）

記者劉昌松／台北報導

曾在網路傳授各式投資商品的「派宏老師」王派宏，與妻子謝靜儀，涉嫌從2013年起，在臉書「學校老師沒教的賺錢秘密」等社群，對投資人宣稱可以教導投資房產、代操股票權證賺大錢，甚至宣稱有管道走私黃金粉末到印度等地獲利，到2019年為止，吸金34億多元，東窗事發後，夫妻倆逃往歐洲法國，台北、新北等地檢署已正式對2人發布通緝。

王派宏是「頂尖教育顧問有限公司」及「海派資產管理顧問有限公司」實際負責人，妻子謝靜儀是海派公司股東，2人從2013年12月起，在臉書社團「學校老師沒教的賺錢秘密」或LINE群組上，由王派宏以「派宏老師」教授投資，並招攬民眾參加「派宏商學苑」等各種投資標的說明會。

▲檢調追查王派宏、謝靜儀早將不法所得搬到海外，足以應付短期內的歐洲高價生活。（圖／翻攝調查局網站）

其中王派宏夫妻以投資房產名義，向學員吸金9.6億元案，已經由新北地檢署依違反《銀行法》起訴女幹部等16名共犯，另外王派宏夫妻以代操股票、權證等名義，向投資人集資進行「總統大選」及「紅包行情」等代操項目，涉嫌吸金3.1億元，則已由台北地檢署起訴11名共犯。

王派宏等人另外還有更誇張的吸金項目，包括宣稱要募資收購黃金，磨成粉後可轉售獲利，王在宣傳的過程中，還曾坦言，其實就是走私去印度等國家，果然印度官方迪越在2018、2019年間，陸續逮捕了23名台灣人涉嫌走私黃金入印，據傳幕後主使者就是有「男版貴婦奈奈」之稱的王派宏。

檢調追查，王派宏和謝靜儀累計從2016年2月到2019年4月間，陸續吸金金額高達34億餘元，吸金期間，夫妻倆就不斷把非法獲利搬到香港、歐洲等地，在案情爆發前的2019年4月28日，連袂搭機飛往法國，辦案人員懷疑王派宏夫妻在海外擁有雄厚資產，短期內足以應付歐洲的高消費生活。