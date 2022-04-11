快訊／代操外匯保證金「5年吸30億」　寰宇龍騰董座遭11路搜索

▲寰宇龍騰國際控股公司涉嫌未經核准在台吸金30億元。（圖／翻攝網路）

記者劉昌松／台北報導

寰宇龍騰國際控股公司張姓負責人，涉嫌從2017年起，未經許可，就對外宣稱可操作外匯保證金，還推出多項投資方案，宣稱不但可保本，年獲利更可達約20%，5年來在台吸金約美金上億元(台幣約30億元)，台北地檢署11日指揮調查局兵分11路，搜索並約談張姓負責人、賴姓主管等5名涉嫌違反《銀行法》的嫌疑人。

寰宇龍騰 (Dragon Universal Holding Limited、DragonFX)的官網自稱是新創且多元的企業控股集團，產業橫跨金融，資訊軟體，汽車及地產，關係企業遍及中國、香港、東南亞及台灣。本著以「誠信」的心以及「永續經營」、「創新多元化」的方向，在經營與客戶之間的長久關係。並且適應市場的需求，提供客戶資金管理上的客製化服務。

不過檢調單位獲報，這間境外公司其實未經我國主管機關許可，向不特定投資人招攬保本投資，提出的各項投資方案包括代為操作外匯保證金，投資每單位金額1萬元，年利率約20%，至少從2021年起，已有民眾覺得是詐騙，在網路上掀起討論，檢察官指揮調查局台北市調處蒐證後，懷疑全案涉及違反《銀行法》非銀行經營收受存款業務等罪嫌，因此在11日發動搜索約談。