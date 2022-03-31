買不起燃料！斯里蘭卡被迫「限電到5月」　每天停電13小時

▲斯里蘭卡31日多地停電長達13小時。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南亞島國斯里蘭卡面臨數十年來最嚴重的經濟危機，外匯儲備在過去2年間驟減70％，政府無力支付進口燃料運輸費，造成長期電力短缺，許多地區面臨長達13小時的停電，另有2家醫院宣布暫停進行手術。能源部長31日表示，電力中斷的情況可能會持續到5月。

▲斯里蘭卡民眾排隊買柴油。（圖／路透）

綜合路透、半島電視台報導，斯里蘭卡能源部長萬尼亞拉奇（Pavithra Wanniarachchi）表示，由於外匯短缺無法進口燃料，電力中斷的情況可能持續至5月，不過來自向印度貸款5億美元的柴油船預計於周六抵達，屆時將能減少電力降載的時間，「但在雨季來臨之前，可能到5月份的某個時間以前，將不得不持續實施限電，我們也無能為力。」

▲斯里蘭卡首都可倫坡一處印度教寺廟3月1日舉行傳統節日祭典。（圖／路透）

報導指出，斯里蘭卡超過40％的電力源於水力發電，但降雨不足，大多數的水庫水位已經降低到危險等級，政府於31日再次延長停電時間至13小時，此前已從7小時延長至10小時。另外，至少有2家醫院宣布暫停常規手術，因為重要醫療用品、麻醉劑與化學藥品等物資嚴重不足，必須留到緊急情況才能使用。最大型的斯里蘭卡國立醫院也已經停止常規的診斷檢驗，但目前仍有供電。

據報導，斯里蘭卡公共事業委員會主席拉特納亞克（Janaka Ratnayake）敦促政府，允許多達130萬名公務人員在家工作，以應對燃料與電力短缺的問題。他表示，持續斷電的部分原因是政府無力支付5200萬美元，導致一艘3.7萬噸柴油船無法卸載，「我們沒有外匯可支付，未來兩天還會有更多的停電措施，這就是現實。」

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