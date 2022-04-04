　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

飛車搶奪女子7塊蔥肉餅吃了3塊　南警迅速逮捕預防性聲押獲准

▲42歲謝姓男子飛車搶奪林姓女子手提袋，內有7塊蔥肉餅，謝嫌吃了3塊被捕，依搶奪罪嫌送辦，還被法官裁定羈押，下場超慘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲42歲謝姓男子飛車搶奪林姓女子手提袋，內有7塊蔥肉餅，謝嫌吃了3塊被捕，依搶奪罪嫌送辦，還被法官裁定羈押，下場超慘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

林姓女子3日中午12時許於返家途中，在府前路停等紅燈時，被不詳男子騎乘機車搶走放在腳踏墊上之手提袋，經林女於下午3時30分許以110報案，市警二分局立即成立專案小組，偵查隊在2小時內即鎖定42歲謝姓男子涉案，循線前往歸仁租屋處將謝嫌緝捕到案，全案依搶奪罪嫌送辦，並經檢察官向法院聲請羈押獲准。

42歲謝嫌有毒品、竊盜、搶奪素行資料，籍設永康，謝嫌於2022年2月份甫刑滿出獄，惟未能改過遷善，仍持續沾染毒品惡習，3日心生歹念，騎乘機車欲伺機來搶奪財物。於中午12時30分許，在中西區府前路段見林姓被害人停等紅燈發現腳踏墊放置1只手提袋，竟當場下手行搶逃逸。

▲42歲謝姓男子飛車搶奪林姓女子手提袋，內有7塊蔥肉餅，謝嫌吃了3塊被捕，依搶奪罪嫌送辦，還被法官裁定羈押，下場超慘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案經被害人報案，雖然該袋子內損失物品只有價值484元之7塊蔥肉餅，但二分局立即成立專案小組，兵分多路展開偵查工作。鎖定其所犯案之機車、衣服特徵等，分析過濾其可能去向。在專案小組統合情資分析，再結合派出所員警之前勤務中亦曾攔查登記該犯嫌之紀錄資料，於下午5時許確認犯嫌身分為謝姓男子後，全員前往歸仁區搜捕，並在某出租套房外發現犯案機車，在謝嫌欲外出開門時盤檢逮捕，謝嫌當下慌張驚訝萬分，乖乖就逮並帶同警方在屋內起獲搶來之手提袋證物，警方也發現其中搶來3塊蔥肉餅已為其果腹食用殆盡。

▲42歲謝姓男子飛車搶奪林姓女子手提袋，內有7塊蔥肉餅，謝嫌吃了3塊被捕，依搶奪罪嫌送辦，還被法官裁定羈押，下場超慘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方將其帶回調查後，全案依搶奪罪嫌移請台南地檢署偵辦，並依其多項之素行資料研判再犯率高，雖本次犯案僅得手蔥肉餅，實目的是為搶奪財物來花用，為防止其再犯危害民眾財產安全，特報請檢察官聲請羈押，經檢察官聲押，4日下午經法院召開聲押庭，法官裁定羈押獲准。

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
快訊／海軍宜陽艦官兵確診　恐怖Ct值僅9.2！
全裸女屍遭焚丟路邊！　烏克蘭女逃亡急找「保險套」
快訊／北市再曝6大張足跡！　晶華酒店、新光三越、台北車站
王喜11天前早確診！辯「空服員傳給我」　她怒：為何能登機
快訊／北市南港高工「大規模群聚」！　停課至4月11日
快訊／基隆3所大學全淪陷！　經國管理學院3生確診
快訊／基隆物流群聚「燒進托嬰中心」！　急匡列孩童PCR
快訊／別來了！新北「4大景點」擠爆：不建議前往
快訊／高雄防疫加嚴！　婚宴、演唱會快篩陰才可脫罩演出
快訊／基隆16處足跡曝！　火車站、教會、菜市場
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

飛車搶奪女子7塊蔥肉餅吃了3塊　南警迅速逮捕預防性聲押獲准

台南三井outlet西側廣場　4月6至8日下午加開莫德納疫苗接種站

清明連假期間事業單位勿因趕工疏忽職安　出勤及工資請依法辦理

社區守望相助群組建功　助凌晨流落廟前婦人返家

桃園失智婦摔落2米深水溝　夫攔警車即刻救援送醫

林佳龍牽手廖婉如赴屏東　陪鍾佳濱家人市場拜票

斗六市大型藝文活動今登場　慶祝兒童節與膨鼠森林公園啟用

練柔道的孩子不會變壞　南投洪琳惠、張佑銘入選總統教育獎

民進黨屏東縣長黨內初選黃金週　大咖齊聚相挺支持莊瑞雄

深入臺南、高雄、屏東校園　海巡推廣人才招募

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

姚元浩「關我屁事」怒：進廚房幹嘛　鬼鬼被趕出去...委屈哭了

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

飛車搶奪女子7塊蔥肉餅吃了3塊　南警迅速逮捕預防性聲押獲准

台南三井outlet西側廣場　4月6至8日下午加開莫德納疫苗接種站

清明連假期間事業單位勿因趕工疏忽職安　出勤及工資請依法辦理

社區守望相助群組建功　助凌晨流落廟前婦人返家

桃園失智婦摔落2米深水溝　夫攔警車即刻救援送醫

林佳龍牽手廖婉如赴屏東　陪鍾佳濱家人市場拜票

斗六市大型藝文活動今登場　慶祝兒童節與膨鼠森林公園啟用

練柔道的孩子不會變壞　南投洪琳惠、張佑銘入選總統教育獎

民進黨屏東縣長黨內初選黃金週　大咖齊聚相挺支持莊瑞雄

深入臺南、高雄、屏東校園　海巡推廣人才招募

張志豪傷後開轟「我回來了」　期待林智勝障礙再堆高

戰火擋不了真愛！烏克蘭夫妻戰場披白紗　哈爾科夫殘骸下慶新婚

美國MIT「AI硬體創新計畫」　台積電為創始成員之一

海軍宜陽艦官兵打3劑染疫！接觸同艦確診者　恐怖Ct值僅9.2

俄軍撤離基輔郊外「別太樂觀」！北約：目標轉攻烏東、烏南

謝謝北榮「救了我太太」！他二度當爸　淚曝驚險生產過程

大陸傳「嬰兒做PCR被捅死」…醫護跪地搶救畫面曝！警方還原真相

T1最強控衛是我！　蔣淯安狂飆22分讓林韋翰首秀吞敗

基隆「全民防疫、愛心篩檢」明啟動　林古昌：我知道有人在嘲笑

北市藍營「小雞」陷焦慮？　吳怡萱曝：參選人看板掛張亞中不掛蔣萬安

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

嘉義文化夜市擠爆！一張照看不到盡頭

玉山下雪了！霧淞結冰、積雪2公分

2022桃園彩色海芋季　首週「芋見童樂派對」

屏東今+3、北市確診女現身台灣祭　4人足跡曝

十年磨一劍南警偵查隊兩員高中警佐班

婦摔落2米深水溝　暖警即刻救援

台南4月份維持現行防疫措施

斗六市慶祝兒童節　膨鼠森林公園啟用

即／美福倉儲大火　市府要求4/12前完成清廢

黃偉哲提醒市民參與遶境活動不忘接種疫苗

桃園兒玩館慶　韓國波力救援小英雄演出

南消七大隊清明駐點警戒防火宣導

黃偉哲至永康納骨塔視察清明防疫服務

南投柔道少年洪琳惠、張佑銘入選總統教育獎

更多熱門

相關新聞

性侵害傳播妹害輕生亡　男遭私刑被羈押

性侵害傳播妹害輕生亡　男遭私刑被羈押

日前網路流傳一段影片，一名賴姓男子遭梁姓男子等9人打得滿臉是血，並下跪道歉，承認他因性侵一名張姓女子，害對方墜樓身亡。檢警獲報後，22日也循線帶回涉案梁男等9人，依妨害秩序罪，諭令梁男以12萬元交保，其他涉案人分別以8到12萬元交保，另4人請回、1人限制住居；同時也針對賴男是否有性侵之罪嫌另案偵辦，不過賴男到案後，遭檢方認定有逃亡、串供之虞，向法院聲押獲准。

前台南市議長賴美惠涉詐領助理費陳姓助理釋放

前台南市議長賴美惠涉詐領助理費陳姓助理釋放

律師張靜涉偷拍　反控檢察官加重誹謗

律師張靜涉偷拍　反控檢察官加重誹謗

要法務部長道歉　檢改批司改：惡劣

要法務部長道歉　檢改批司改：惡劣

養子連續搶奪養父行乞現金　養父一怒終止收養關係

養子連續搶奪養父行乞現金　養父一怒終止收養關係

關鍵字：

飛車搶奪蔥肉餅聲押獲准

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國寶級演員心臟衰竭病逝！享壽93歲

大S剛登記…汪小菲急了「爆深夜撂人進她家」！

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來害我

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

防彈V「葛萊美後台」抽菸被偷拍

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

港星PCR爆血「護理師親上火線打臉了」！私訊對話曝光

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

《玩具總動員》蛋頭太太離世！

38歲男想認識她16歲女兒　悍母撂人把他活活打死

更多

最夯影音

更多
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面