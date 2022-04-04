飛車搶奪女子7塊蔥肉餅吃了3塊　南警迅速逮捕預防性聲押獲准

▲42歲謝姓男子飛車搶奪林姓女子手提袋，內有7塊蔥肉餅，謝嫌吃了3塊被捕，依搶奪罪嫌送辦，還被法官裁定羈押，下場超慘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

林姓女子3日中午12時許於返家途中，在府前路停等紅燈時，被不詳男子騎乘機車搶走放在腳踏墊上之手提袋，經林女於下午3時30分許以110報案，市警二分局立即成立專案小組，偵查隊在2小時內即鎖定42歲謝姓男子涉案，循線前往歸仁租屋處將謝嫌緝捕到案，全案依搶奪罪嫌送辦，並經檢察官向法院聲請羈押獲准。

42歲謝嫌有毒品、竊盜、搶奪素行資料，籍設永康，謝嫌於2022年2月份甫刑滿出獄，惟未能改過遷善，仍持續沾染毒品惡習，3日心生歹念，騎乘機車欲伺機來搶奪財物。於中午12時30分許，在中西區府前路段見林姓被害人停等紅燈發現腳踏墊放置1只手提袋，竟當場下手行搶逃逸。

案經被害人報案，雖然該袋子內損失物品只有價值484元之7塊蔥肉餅，但二分局立即成立專案小組，兵分多路展開偵查工作。鎖定其所犯案之機車、衣服特徵等，分析過濾其可能去向。在專案小組統合情資分析，再結合派出所員警之前勤務中亦曾攔查登記該犯嫌之紀錄資料，於下午5時許確認犯嫌身分為謝姓男子後，全員前往歸仁區搜捕，並在某出租套房外發現犯案機車，在謝嫌欲外出開門時盤檢逮捕，謝嫌當下慌張驚訝萬分，乖乖就逮並帶同警方在屋內起獲搶來之手提袋證物，警方也發現其中搶來3塊蔥肉餅已為其果腹食用殆盡。

警方將其帶回調查後，全案依搶奪罪嫌移請台南地檢署偵辦，並依其多項之素行資料研判再犯率高，雖本次犯案僅得手蔥肉餅，實目的是為搶奪財物來花用，為防止其再犯危害民眾財產安全，特報請檢察官聲請羈押，經檢察官聲押，4日下午經法院召開聲押庭，法官裁定羈押獲准。