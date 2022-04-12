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國小兒作業「操場踢足球」改1錯字全網崩潰！ 媽求救：學霸也不知

▲▼ 國小兒作業「操場踢足球」改1錯字全網崩潰！ 媽求救：學霸也不知。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲ 國小兒作業「操場踢足球」改1錯字找不到，全網大崩潰！（圖／翻攝「爆廢公社公開版」）

網搜小組／許力方報導

現在小學生得作業你做得出來嗎？有名媽媽困擾地上網發問求解，指兒子的國文作業有一題要「改錯字」，卻遇到一個大考驗，讓她看老半天也沒有答案，短短14個字讓上千網友百思不得其解，紛紛開始天馬行空開玩笑「錯就錯在老師忘記放錯字下去了」，甚至還有其他媽媽看到脫窗，決定直接跑去問老師要個正解。

這名媽媽12日上「爆廢公社公開版」發文求解，問到兒子的國文作業改錯字，每題2分共8分的題目，前三題母子都已經輕鬆完成，分別是「時『緞』」應為段、「康『複』」應為「復」，「『閒』到很濃的」應為「聞」，但到了第四題「下課時，佳佳在操場上踢足球。」要從14個字中抓出錯字，結果她看到快脫窗還是找不到，大嘆簡直是眼力大考驗，「為了這題，我活那麼大第一次認真讀書，讀我兒子的課本，目前眼睛輝煞煞…」

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▼ 國小作業改錯字，眾媽媽狂翻課本找答案。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 國小兒作業「操場踢足球」改1錯字全網崩潰！ 媽求救：學霸也不知。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

照片一公開，火速引發數千人熱烈討論，有網友開始發揮想像力，留言幫解惑「應該是『踢』足球，是曰不是日」、「校規：下課時間，操場禁止踢足球，以免其他同學受傷」、「錯在佳佳不應該去踢足球」、「下課在操場一起踢佳佳」、「還是…不能在操場踢足球」許多人都認為是踢或場字的上應為「曰」，但也有不少人一致直呼就是出錯題目，「陷阱題」。

這一題也讓其他媽媽們絞盡腦汁，紛紛出面揭曉正確答案說「沒有錯字，我兒子昨天也有寫到這張考券，我問老師，老師說是題目出錯了。」還有媽媽也是找到脫窗，因此特別傳Line訊息問老師可不可以空著不寫？老師也給出解答，確實是題目有誤，不用寫，讓媽媽不禁笑呼「我還問我學霸姪子，對方說『會不會是嘉佳？我說是找錯字不是改名字。」

▼有媽媽求救老師，得到正確解答。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 國小兒作業「操場踢足球」改1錯字全網崩潰！ 媽求救：學霸也不知。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

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