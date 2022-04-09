詩詞、建築、食物為教材　台南國小學童太驚「燕」！

▲台南市七股區三股國小、南區龍崗國小和南大附小三校師生校際共學，透過課程設計連結主題，學童直呼太驚「燕」了。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大學教育學系大學社會責任實踐計畫，以聯合國永續發展目標（SDGs）設計課程，邀請台南市七股區三股國小、南區龍崗國小和南大附小三校師生校際共學，從人文歷史及永續環境探討：土地銀行的燕巢、天壇的燕尾脊、福州小吃燕餃、新百祿燕窩觀光工廠，透過課程設計連結主題，學童直呼太驚「燕」了！

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位於台南市中西區中正路的土地銀行，外廊挑高的天花板有許多燕子築巢。南大附小學生余晨瑄拿著雙筒望遠鏡邊看邊說，有好多泥巢，燕子飛進飛出，伴隨著短促的啼叫聲與拍翅聲。配合這情境，南大附小指導老師張景傑娓娓道來，「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」，這首〈烏衣巷〉感慨滄海桑田，人生多變。

師生一行人步行至台灣首廟天壇欣賞燕尾脊和「府城三大名匾」一字匾，再到五村燕餃，由負責人陳鏘輝指導如何製作燕餃，三股國小學生蔡維軒說，蝦餃是蝦子做的，蛋餃是蛋做的，燕餃皮卻是用豬肉反覆捶打而成，真是太神奇了！龍崗國小學生吳恩愷也說，燕尾脊代表尊貴的地位，燕餃因形如飛燕，所以稱「扁肉燕」。

新百祿燕窩觀光工廠協理林意淳，指導學生進行燕窩挑毛體驗活動，並說明台灣常見家燕銜泥築巢不能食用，食用燕窩是金絲燕以唾液築成的窩，乳燕長大後不再重複使用巢體，工人才會採摘燕窩，所以不會傷害到小燕子。

三股國小校長許志彰表示，馬來西亞蓋燕屋讓金絲燕築巢，金絲燕以昆蟲為食，可減少農田的昆蟲，進而減少農藥使用，達到永續環境。