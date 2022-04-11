　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

做工的人怕弄髒地板　「脫掉泥土鞋」才進超商！貼心舉動感動萬人

▲▼ 。（圖／翻攝自王金勇FB）

▲超商門口有一雙鞋子。（圖／翻攝自王金勇FB）

記者施怡妏／綜合報導

「做工的人脫鞋子進去乾淨的場所是一種禮貌！」前兄弟球星王金勇，日前PO出一張照片，超商門口有一雙滿是黃土、紅土的鞋子，他走進超商，一眼就看到鞋子的主人，對方正在夾關東煮，腳上沒有鞋子，僅穿著一雙黑色的襪子，王金勇看到這一幕內心滿滿感動。貼文一出，網友們大讚「值得尊敬」。

王金勇5日在臉書發文，周末假日到超商買杯咖啡，在門口意外看到一雙鞋子，鞋子上都是一塊一塊紅黃色的泥土，整雙鞋子幾乎被染色，看不出原本的顏色是什麼，鞋子踩過的地板還有紅土掉落，疑似是擔心鞋子太髒，會踩髒乾淨的地板，所以脫鞋進店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

走進超商，王金勇一眼就發現鞋子主人，對方穿著黑色的襪子、牛仔長褲以及格紋襯衫，正在夾關東煮。為了怕弄髒地板，脫鞋進超商的舉動，王金勇給予讚賞，「人的素質對了，就是最美的風景，剛買完咖啡被這一幕感動了」。

貼文一出，有網友轉發到「爆廢公社」社團，脫鞋的舉動令萬名網友敬佩，「好有公德心的人」、「掃墓都是紅土，又是濕土不好意思踩進去吧」、「身為便利商店職員我看到偉人了」、「覺得是怕弄髒超商地磚，覺得很棒啊，很體貼」、「貴在人品貴在修養，這是一位有修養的年輕人」、「髒的是鞋，乾淨的是你的格調」。

▼王金勇大讚鞋子的主人有素養。（圖／翻攝自王金勇FB）

▲▼ 。（圖／翻攝自王金勇FB）

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

►超美3D蕾絲內衣，3套才868元！

ET快訊
紐約時報廣場「巨大爆炸聲」！　上百人拔腿狂奔
「LINE爆1災情」不是錯覺！　網一片驚有感
鋼琴女神痛訴「渣男偷吃閨蜜」！　前男友發聲了
快訊／迎大甲媽騎士遭友「猛撞夾中間」！　濺血慘死
屏東小吃店兇殺！　男遭漁槍「刺穿左胸」慘死
AV女神孟若羽未P照曝光　網友狠酸：許效舜女裝
狂吐20次！2歲弟肚見「10恐怖白點」　媽驚：姊姊有在玩
快訊／北港高中再+1！與確診同學一起玩　全校停課至4／18
快訊／新台幣摜破「29」大關！　創一年半新低
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆「愛心篩檢」通報專線今收線　這波共驗出38人確診

疫情擴散「雙鐵飲食」規定會改嗎？王國材：很多人都餓昏了

超商發霉飯糰破案！他134字反轉道歉　網1原因力挺業者

「LINE爆1災情」不是錯覺！電腦版也要等　一片驚有感：真的卡

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　原因找到！爸媽泡奶時太大意

沒看過同事全臉「年底能脫口罩嗎？」　鄉民絕望嘆：戴一輩子

超商買到過期發霉飯糰破案了！　原PO道歉：也許是我搞錯某個環節

不斷更新／國立體大新增確診者「停課12天」　全台已223校停課

快訊／雲林北港高中再+1！與確診同學一起玩　全校停課至4／18

國旅券使用率僅56%！期限倒數會延長嗎？王國材說明剩餘款去向

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

基隆「愛心篩檢」通報專線今收線　這波共驗出38人確診

疫情擴散「雙鐵飲食」規定會改嗎？王國材：很多人都餓昏了

超商發霉飯糰破案！他134字反轉道歉　網1原因力挺業者

「LINE爆1災情」不是錯覺！電腦版也要等　一片驚有感：真的卡

滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　原因找到！爸媽泡奶時太大意

沒看過同事全臉「年底能脫口罩嗎？」　鄉民絕望嘆：戴一輩子

超商買到過期發霉飯糰破案了！　原PO道歉：也許是我搞錯某個環節

不斷更新／國立體大新增確診者「停課12天」　全台已223校停課

快訊／雲林北港高中再+1！與確診同學一起玩　全校停課至4／18

國旅券使用率僅56%！期限倒數會延長嗎？王國材說明剩餘款去向

韓艦艇入澎湖海域搜救遭批喪權辱國　海巡署：韓方向我申請獲准

湖人球員比賽中回訊息　美媒：佛蓋爾若被開除會開心

國軍累計74官兵確診新冠肺炎　第三劑疫苗接種率已達83.6%

基隆「愛心篩檢」通報專線今收線　這波共驗出38人確診

髮廊剪頭髮超毛！　隔壁座位沒人「有雙眼睛狂瞪」網笑：融為一體

紐約時報廣場驚傳「巨大爆炸聲」　近百人拔腿狂奔影片曝光

G神兵回來了！G2無情12連勝奪LEC冠軍...賽後秀肌肉劍指T1

甜寵「總裁劇」超夯！3大關鍵不退流行　五部必看快放入追劇清單

疫情擴散「雙鐵飲食」規定會改嗎？王國材：很多人都餓昏了

被吵到牙起來！紅冠水雞爸「咬小孩狂甩」　鳥弟目睹嚇到皮皮挫

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

生活熱門新聞

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

台灣很難「日增1萬本土」　醫揭原因

開車突變「紅線」遭開單！桃園女看輪胎下「白線」傻眼

月薪破10萬又合法　工作有哪些

超商買到過期霉飯糰　原PO逆轉道歉

下跪陳情阿妹小巨蛋太震　里長關臉書

「本校有確診個案」！高雄1國小停課

台北大學3確診　竟恢復實體上課

即／台中女童感染源不明　連假跑彰化苗栗

妹子吃免費壽司郎下秒卻慘哭　網看出2原因

單日確診全台第4　網灌爆潘孟安FB

更多熱門

相關新聞

自動繳費機投10元「中拉霸狂噴錢」

自動繳費機投10元「中拉霸狂噴錢」

自動繳費機怎麼變成吃角子老虎機（又稱拉霸機）了？一名網友11日在臉書PO出一張照片並表示，在新北市某醫院使用自動繳費機，投下一枚10元硬幣之後竟然掉出一大堆10元，讓他當場看到傻眼。

賓士A250「霸佔私人車位」　他1招釣車主！一票全拍手

賓士A250「霸佔私人車位」　他1招釣車主！一票全拍手

上班第3天睡過頭直接曠職　老闆傻眼

上班第3天睡過頭直接曠職　老闆傻眼

她信用卡綁定「店員突唱名」　2小時後悲劇了

她信用卡綁定「店員突唱名」　2小時後悲劇了

10年前機車加滿油240元　網嘆1點最慘

10年前機車加滿油240元　網嘆1點最慘

關鍵字：

貼心王金勇脫鞋進超商爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

年輕人收保護費被拒　翻桌打老人

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

220萬女神網紅怒控男友偷吃閨蜜

本土劇女星道歉「宣布息影」！

脫口《全明星》第4季開播時間！

《炮仔聲》女星挺白狼後「公開道歉」！

更多

最夯影音

更多
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面