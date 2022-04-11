做工的人怕弄髒地板　「脫掉泥土鞋」才進超商！貼心舉動感動萬人

▲超商門口有一雙鞋子。（圖／翻攝自王金勇FB）

記者施怡妏／綜合報導

「做工的人脫鞋子進去乾淨的場所是一種禮貌！」前兄弟球星王金勇，日前PO出一張照片，超商門口有一雙滿是黃土、紅土的鞋子，他走進超商，一眼就看到鞋子的主人，對方正在夾關東煮，腳上沒有鞋子，僅穿著一雙黑色的襪子，王金勇看到這一幕內心滿滿感動。貼文一出，網友們大讚「值得尊敬」。

王金勇5日在臉書發文，周末假日到超商買杯咖啡，在門口意外看到一雙鞋子，鞋子上都是一塊一塊紅黃色的泥土，整雙鞋子幾乎被染色，看不出原本的顏色是什麼，鞋子踩過的地板還有紅土掉落，疑似是擔心鞋子太髒，會踩髒乾淨的地板，所以脫鞋進店。

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走進超商，王金勇一眼就發現鞋子主人，對方穿著黑色的襪子、牛仔長褲以及格紋襯衫，正在夾關東煮。為了怕弄髒地板，脫鞋進超商的舉動，王金勇給予讚賞，「人的素質對了，就是最美的風景，剛買完咖啡被這一幕感動了」。

貼文一出，有網友轉發到「爆廢公社」社團，脫鞋的舉動令萬名網友敬佩，「好有公德心的人」、「掃墓都是紅土，又是濕土不好意思踩進去吧」、「身為便利商店職員我看到偉人了」、「覺得是怕弄髒超商地磚，覺得很棒啊，很體貼」、「貴在人品貴在修養，這是一位有修養的年輕人」、「髒的是鞋，乾淨的是你的格調」。

▼王金勇大讚鞋子的主人有素養。（圖／翻攝自王金勇FB）