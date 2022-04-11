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不限年齡免預約接種　桃園4／15開設24個社區疫苗接種站

▲桃園4月15日將再開設24個社區疫苗接種站，不限年齡免預約接種。（示意圖／市府資料照）

▲桃園4月15日將再開設24個社區疫苗接種站，不限年齡免預約接種。（示意圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦11日於市府防疫會議表示，為進一步提升疫苗覆蓋率，市府將於4月15日推出莫德納及高端疫苗接種專案，各行政區共開設24個社區接種站，當日上午8時至12時，不限年齡、不限第一、二、三劑，可免預約接種；而4月15日接種專案，將提供6萬劑以上接種量能，預計可再增加約2萬名民眾完成接種。

另外，60歲以上長者、50歲以上原住民，則以發放通知單方式預先安排場次，並可預約搭乘免費愛心計程車接送往返，接種疫苗後還可領取700元禮券及桃園好米1包。

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鄭文燦說明，桃園目前共有7條主要傳播鏈，其中「大潭電廠」、「網購電商工作室」、「舞蹈班」、「基隆海大老師衍生聯邦銀行」、「新北柔道場」等5條傳播鏈已經收斂，而「嘉義某營區衍生家族感染」、「龜山區某機器人科技廠移工群聚」2條傳播鏈仍有新增個案，需要進一步注意，將持續採取追蹤匡列、居隔採檢方式，降低疫情擴散。

針對目前數起職場或學校群聚感染事件，市府昨（10）日完成龜山區另一科技大廠採檢357人，全數為陰性；青埔國中採檢444人，全數為陰性；楓樹國小採檢253人，新增1位陽性確診，因該案與同校另外3位確診學生為同一補習班，將針對補習班進一步疫調。

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