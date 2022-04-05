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他曬小黃卡「4格疫苗全蓋滿」　網見接種組合驚呆！真相長知識

▲▼高端疫苗,追加劑,台北田徑場疫苗注射站,疫苗接種,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與新聞無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

4月本土確診連日衝破百例，統計4/1至4/4天已有580人確診。而今（5）是連假最後一天，各地景點與商場人潮依舊熱絡，因為多數民眾認為，已接種三劑疫苗並不像去年般畏懼疫情。最近有網友PO疫苗小黃卡，可見上頭「4個格子」全蓋滿施打印章，眾網友見疫苗組合驚呆了。

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出COVID-19疫苗接種小黃卡，他接著自稱「第四劑」已接種。上頭可見，原PO於4月1日施打莫德納，其他前三劑則分別為AZ／AZ／BNT。但值得注意的是，原PO施打BNT是基礎加強劑，而莫德納則是基礎追加劑。

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▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO秀出小黃卡。（圖／翻攝爆廢公社）

文章曝光後，引發4千多名網友熱議，認為原PO肯定不是一般民眾身分，「帥！ 第一次看到」、「請保重身體！因為特殊的狀況才能打第四劑」、「可以打第四劑了喔？新聞都沒報導」、「真假？可以打第四劑？第四劑那天剛好是愚人節耶」、「也太羨慕，我也想要這組合」。

對此，有內行幫忙解釋，「原PO有打『基礎加強劑』，不是一般人打的『基礎追加劑』，通常身體有特定狀況才會打『加強劑』，這個不叫做第四劑」、「他的追加劑才是大家俗稱的第三劑，基礎加強劑全台灣還不到1%的人有打過，而且通常是有其他特殊疾病患者，大家沒事還是要加強一下資訊判斷能力哦」。

事實上，衛福部官網指出，八類免疫不全以及免疫力低下病人則可接種「基礎加強劑」，包含：

(一)目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
(二)器官移植患者/幹細胞移植患者
(三)中度/嚴重先天性免疫不全患者
(四)血液透析患者
(五)HIV陽性患者
(六)目前正使用高度免疫抑制藥物者
(七)過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
(八)其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲網友認為，原PO並非打第四劑，而是「基礎追加劑」 。（圖／翻攝爆廢公社）

至於一般民眾何時能打第四劑，就連新北市長侯友宜也拋出第4劑接種規劃。對此，指揮官陳時中表示，不可能提供已經屆效疫苗給民眾施打，目前採購疫苗數量提供第四劑施打沒有問題，是施打時機的問題，第三劑覆蓋率還未達50%，間隔時間也不足，到時候會依據國際經驗以及專家意見來進行第四劑規劃。

另外，根據指揮中心統計，截至4月1日，台灣第一劑涵蓋率83.45%，第二劑78.41%，追加劑50.48%，基礎加強劑為0.82%。

4月本土病例統計（截至今日共580例）：

►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例

►爽玩馬祖3天才6880元！

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