快訊／高雄青山國小開第一槍！女樂師海量足跡　600師生預防性停課

▲高雄市國小深夜宣布緊急停課 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

連假才剛結束，高雄市小港區青山國小就在官網宣布，從6日到11日為預防性停課，12日復課，主要是因應疫情的關係，家長可以透過通訊軟體跟導師聯繫，後續線上授課事宜，這個公告是在6日的凌晨零點37分時發出。

初步了解，青山國小是在深夜接獲高雄市教育局通知，而這項預防性停課的影響人數為600人，總共21班以及3班幼兒園，這也是高雄第一所採預防性停課的國小。

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▲高雄市國小深夜宣布緊急停課 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市5日新增9例確診個案，其中包括7例會館群聚、1例居隔陰轉陽、1例感染源不明，市府召開記者會，公布個案公眾場所活動史，包括10餐廳、2百貨、2會館、2KTV、2公園、2運動場館都有足跡。陳其邁也不諱言，提前預告「在今天（5日）開記者同時，也有幾位(確診個案)，但這會在明天（6日）說明」。

高雄5日的確診個案中，主要是有一起會館群聚。指標個案24795是一名30多歲薩克斯風女樂手，4月3日發病後自行快篩陽性，當日夜間就醫採檢，4月5日確診，Ct值僅12.8，病毒量高。發病後有多場招待所、會館演出，造成2名員工、2顧客、1名顧客同住家人、1名員工密切接觸者確診。

陳其邁昨天表示，6日要開學開工，假如民眾到外縣市旅遊或是在外縣市確診，也許本身有高雄足跡，回到高雄以後有症狀，或者是被外縣市衛生機關通知在高雄採檢確診，「在開記者同時，也有幾位，但這會在明天說明」。

陳其邁強調，北部疫情造成南北移動，確診數量增加，高雄市有足跡移動，也增加社區傳播感染風險，市府除了針對國營事業紅區、碼頭作業人員、學校採取防疫加嚴規定，確保未來開工、開學，可以降低群聚風險，也呼籲民眾注意自身健康，生病不上學、不上班，如有發燒或呼吸道症狀，請學生到隔離區快篩，並儘速就醫。