沒打完3劑疫苗「就像是罪人」！他只打1次吐苦衷　一票人淚挺

▲原PO自曝只打了一劑疫苗，因為遲遲沒有打第二劑被家人唸。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

發生新冠肺炎疫情以來，國內疫苗覆蓋率第一劑已經超過8成3，第二劑也超過7成8，追加劑的施打率則是近5成，目前仍持續呼籲國人接種。就有網友發文，透露自己只有打一劑疫苗，卻因為遲遲沒有打第二劑被家人唸，彷彿他是個罪人一般，忍不住曝光苦衷，無奈道「錯了嗎？」話題引發共鳴。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，「沒打第二劑疫苗被家人唸」，說他打完第一劑BNT後，有出現呼吸急促、胸悶的狀況，就趕緊安排去檢查心電圖，發現真的有心律不整的現象，「目前已經過了6個月，當時呼吸急促等症狀已經沒有了，也可以去健身房跑跑步機沒有問題。」

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雖然現在身體沒什麼大礙，但原PO對疫苗的副作用心有餘悸，所以遲遲沒有施打第二劑，結果卻被已經接種三劑疫苗的家人唸，「說『幹嘛不去打疫苗？』『那種症狀都是少數』等等之類的，語氣就像是沒打完三劑就是罪人一樣～」讓他不禁委屈，「難道因為怕副作用而不打疫苗錯了嗎？」

話題引發共鳴，就有人安慰道，「你沒錯（拍拍），我打完兩劑就去開刀了QQQQ！也不敢第三劑」、「我也是打第二劑後心悸還掛急診，休養3、4個月身體才恢復，醫生也建議不要打。自己身體的狀況自己最清楚，不用勉強」、「我也是打第二劑B，一個小時心悸、呼吸急促送急診，臥床一個月才慢慢恢復行動能力，想到要打第三劑，整個人都不舒服，」

也有網友表示，「沒有錯，尊重你的選擇，但風險也是你自己要承擔」、「打跟不打都有不同的風險，能自己承擔負責就好」、「出一張嘴都很快，反正身體是你的，又不是嘴砲人的，有疑慮還是去問醫生吧」、「打了又有問題，這些叫你打的也不可能負責，所以自己決定好就好了。」