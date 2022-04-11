台電屏東防災型微電網11日啟用　遇災害可自主供電逾3天

▲台電屏東防災型微電網11日啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東防災應變再升級！為強化偏鄉部落對於氣候變遷等災難適應能力，台電與屏東縣政府合力於屏東縣霧台鄉、牡丹鄉及獅子鄉共7處部落避難中心建置防災型微電網系統，今(11)日正式啟用，未來於災害發生時自主供電逾72小時，維持基本維生用電，提供在地居民安心避難處所。

台電表示，防災型微電網可透過太陽光電、儲能電池及柴油發電機供電，在能源管理系統調控下，於災害發生時自主供電逾72小時，維持基本維生用電，提供在地居民安心避難處所。

台電今日於屏東縣獅子鄉南世社區活動中心舉辦「台電屏東防災型微電網啟用典禮」，現場由台電代理董事長曾文生、屏東縣長潘孟安、在地鄉長村長與各界貴賓，共同見證防災型微電網建置成果。

台電表示，「微電網」是結合發電、儲電與能源管理的微型電網，平時與台電配電網相連接，並依據日照強弱提供最佳供電方案，而當停電時，微電網則有如一座微型供電系統，可「自給自足」不受外界電力中斷影響。而「防災型微電網」則是針對災害來臨時容易形成孤島之地區，於當地防災避難中心打造一個在沒有外來電源時也能自主運轉的系統，讓在地居民可於防災避難處所安全等待後續生活機能恢復。

台電說明，屏東縣原鄉佔總面積高達六成，許多部落因地處偏遠、道路狹小，當天然災害侵擾致聯外道路或橋梁中斷時，台電人員難以進入搶修，易成孤島。屏東縣政府篩選出11處相對脆弱的部落，推動防災型微電網建設，107年起陸續於4處獨立興設，後為加速建設，108年起攜手台電，於霧台鄉佳暮村、牡丹鄉旭海村、東源村、石門村、獅子鄉草埔村、丹路村和南世村等7處原鄉部落避難中心打造防災型微電網，今正式落成，未來部落遭遇天災時，仍可維持防災避難中心基本照明維生用電，為災區爭取黃金救援時間。

台電進一步說明，屏東地區日照資源豐富，台電屏東防災型微電網均備有太陽光電發電系統、柴油發電機，及可儲存37度電的鋰電池儲能系統，透過能源管理系統(Energy Management System，EMS)自動調配切換，平時供應區域內用電需求，每套設備每年約可發出8,000度電，約減少近3公噸碳排放量，災害時則可以提供基本維生電力逾72小時。

台電表示，將持續發展與精進防災型微電網的成熟化技術，也盼藉由屏東防災型微電網的建置拋磚引玉，讓更多相關單位自主投入偏鄉防災強化。