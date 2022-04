6獅進公司找獵物嚇跑保全　畫面瘋傳官員爆：100頭獅常在街上跑

▲保全看到獅子出現立刻逃走。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度古吉拉特邦一名保全夜間值班時,突然有6頭獅子出現在公司附近,正在尋找獵物,嚇得他立即離開座位逃跑,後來把自己鎖在小屋中才躲過一劫,驚險畫面在網路上瘋傳。

《印度時報》報導,事件6日晚間發生在安雷利縣(Amreli)皮帕瓦夫港(Port Pipavav)一間公司,影片中可看到,一頭獅子突然出現在該公司,保全發現後立即離開座位逃走,後來又出現5頭獅子一起進入公司四處尋找獵物。

影片爆紅後,森林部門表示,約有100頭獅子在拉久拉(Rajula)與皮帕瓦夫地區棲息,所以時常可以看到獅子在街上出沒,與當地居民和平共處中。



The Asiatic lions moving near Port Pipavav in Amreli district have become common phenomena. A group of lions suddenly appeared near Pipavav reliance defence company on Wednesday night which forced the security guard to flee his position. pic.twitter.com/wg9F4AQW6z