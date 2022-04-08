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6獅進公司找獵物嚇跑保全　畫面瘋傳官員爆：100頭獅常在街上跑

6獅進公司找獵物嚇跑保全　畫面瘋傳官員爆：100頭獅常在街上跑。（圖／翻攝自Twitter）

▲保全看到獅子出現立刻逃走。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度古吉拉特邦一名保全夜間值班時，突然有6頭獅子出現在公司附近，正在尋找獵物，嚇得他立即離開座位逃跑，後來把自己鎖在小屋中才躲過一劫，驚險畫面在網路上瘋傳。

《印度時報》報導，事件6日晚間發生在安雷利縣(Amreli)皮帕瓦夫港(Port Pipavav)一間公司，影片中可看到，一頭獅子突然出現在該公司，保全發現後立即離開座位逃走，後來又出現5頭獅子一起進入公司四處尋找獵物。

影片爆紅後，森林部門表示，約有100頭獅子在拉久拉(Rajula)與皮帕瓦夫地區棲息，所以時常可以看到獅子在街上出沒，與當地居民和平共處中。
 

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