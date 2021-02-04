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阿管處「星光下婚禮」限量15對新人報名　瑞里紫色山城浪漫滿分

▲神木下婚禮。（圖／記者翁伊森攝）

▲神木下婚禮活動開放報名。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山風景管理處主辦的「神木下婚禮」至今年已邁入第15年，貳部曲「星光下婚禮」至今更將邁入第3年，共累計近280對海內外新人在阿里山見證愛情，活動相當熱烈。今天記者會由阿里山風景管理處副處長陳榮欽、水土保持局南投分局分局長陳榮俊等人已「封茶」方式揭開活動序目;同時開放報名由4日中午12時起開放限量15對國內外新人報名，由於是首次移往瑞里紫色山城中舉行一場的獨一無二婚禮，預料將為新人打造全臺最浪漫夜間婚禮「紫藤花下的浪漫」

▲神木下婚禮。（圖／記者翁伊森攝）

「浪漫阿里山」的品牌形象，多年下來成功吸引眾多海內外戀人及旅人前來阿里山約會、婚拍及蜜月，將阿里山的美景、雋永的森林鐵路、千年屹立的神木、傳統鄒族文化及多元在地產業推向國際舞台，該處更將轄內六大主題「茶、咖啡、浪漫、原民、生態、鐵道」規劃成，與戀人共同創造最難忘的浪漫回憶。

▲神木下婚禮。（圖／記者翁伊森攝）
今年「星光下婚禮」串連在地文化、特色店家、手作DIY體驗、美食饗宴，新人們於紫藤花下互許終生，期許未來的每天都像紫藤飽滿的花穗般幸福搖曳，屆時新人的幸福足跡將踏遍美麗的紫色山城，在瑞里茶園、綠色隧道、紫藤花下、太興岩步道、梨園寮車站…等地，拍攝絕美地景婚紗照，更將在繁花盛開的紫藤花下，一同綻放屬於彼此的愛情。


今年更規劃一系列浪漫推廣方案，有阿里山好日子禮盒、推動阿里山渡假婚旅、阿里山婚禮產業媒合會、結合在地產業阿里山茶、咖啡、幸福米磚、蜂蜜與果乾所開發的主題婚禮小物…等，同時也與歐洲時尚婚紗公司合作推出「幸福抵嘉‧婚紗專案」，三位參與星光下婚禮的新娘可享來自歐洲時尚婚紗的禮服贊助。

另有新悦花園酒店針對新人完成預約並付訂婚宴專案，即可獲得價值萬元的新悦禮袋乙份(內含標準雙人房住宿一晚、頤粵軒櫻桃烤鴨二吃、咖啡券等好禮)，此外，更有長期支持神木下婚禮系列活動的黑豆桑與山木島贊助的新人禮與今年度將開發專屬阿里山的好日子禮盒，讓新人帶回阿里山滿滿誠意的祝賀禮。

▲神木下婚禮。（圖／記者翁伊森攝）
活動現場另有茶叁代的調茶大師帶來祝福生活回甘香甜的「幸福調茶~柔情蜜意」，瑞里小公主傳承自爸爸栽培的「啡嚐浪漫~國王咖啡」，以及奮起福創辦人喜迎女兒研發的「寵愛小米寶-玫好金磚」，職人們將身邊自然美好的生活體現，帶給大家日常小確幸。

▲神木下婚禮。（圖／記者翁伊森攝）

▲神木下婚禮。（圖／記者翁伊森攝）

▲神木下婚禮。（圖／記者翁伊森攝）

▲神木下婚禮。（圖／記者翁伊森攝）
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