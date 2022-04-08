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忽必烈沒退款…2千多名會員超悶　館長擺出6千萬現金：找我拿

記者陳雕文／新北報導

成吉思汗槓上忽必烈健身俱樂部！三重館爆經營風波，館長陳之漢與鄭姓負責人互相指控並提告，戰火越演越烈。為了解決「會員退款」的問題，館長在稍早記者會上擺出6千萬現金並表示，5月3日沒拿到退款的會員，可找他簽債權轉讓同意書，如此一來會員可退費，由館長來跟忽必烈求償。

日前館長曾指控「忽必烈健身有限公司」（以下稱忽必烈）的鄭姓負責人違約「不繳房租、管理費、修繕冷氣不付錢及向銀行借貸等」，鄭男駁斥還在記者會上拿出1千萬現金，表示資金沒有問題，甚至反控館長只受委託經營，僅能抽3%服務費，卻私下溢領1千多萬元，要求館長退出經營，雙方各說各話持續攻防。

▲▼館長。（圖／記者陳雕文攝）

▲館長拿出6千萬並掛保證，若5月3日前，忽必烈的鄭姓負責人沒有解決「會員退款」問題，由館長來退錢。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，2015年間，鄭朝杰及其股東拿6千多萬，想在三重區成立健身中心，找來館長陳之漢的團隊負責場館規劃、營運管理，而財務部分由「忽必烈健身有限公司」（以下稱忽必烈）負責，陳之漢除了領月薪外，還可抽取當月營業額3%作為服務費，並得於前一年盈餘中拿取30%的酬金。

●撕破臉

後來忽必烈負責人鄭朝杰指控， 2019年9月發現公司銀行帳戶有多次異常提領服務費情況，之後又發生多次異常提領現金狀況。到了2020年11月5日下午，鄭出示溢領款項一覽表要求說明，卻得到「提前預領年度30%分紅」，讓鄭朝杰當時傻眼，表示未到年末結算盈餘，豈能預先溢領，因此要求返還溢領的1千多萬。

對此，館長委任律師發出聲明回應，三重館營運後年年皆有獲利，但鄭朝杰卻經常私自動用公司資金，時常導致三重館營運資金不足的狀況，此外，鄭朝杰以及忽必烈前任負責人鄭宏源先生，同時希望變動合約書內容！由原本陳之漢（館長）先生「拿取年營收30%的酬金」改為「每月給付10%營利服務費」。

▲▼鄭姓負責人拿1千萬現金駁斥資金有問題，雙方約定點交，轄區警局派警力蒐證 。（圖／記者陳以昇攝）

▲鄭姓負責人拿出1千萬現金，駁斥資金問題傳聞。（圖／記者陳以昇攝）

聲明指出，但鄭朝杰及鄭宏源先生經常性動用健身房內的營運資金，導致忽必烈每月均無法給付10%服務費，截至去年6月，已積欠500多萬的服務費。同月陳之漢還接到台灣中小企銀的催款通知，這才知道，鄭宏源先生私下以忽必烈的名義向多家銀行貸款千萬，並擅自挪用借款佔為己用，未用於公司經營上，已涉及背信、侵占等罪嫌。

針對鄭朝杰透過律師開記者會，還在新聞稿中嗆館長，「忘恩負義恩將仇報」等言詞。館長方聲明回應，鄭朝杰先生非第一次對外有虛構不實情節之行為，過去早已有向司法機關提出虛構情節而經最高法院判決確定，涉有誣告之行為，本公司均有證據資料，並會一併提供司法機關審閱。

●館長最新說法

館長8日下午2點半召開記者會說，我在桌上放了6千萬的現金，是因為忽必烈的鄭姓負責人在3月31日開記者會，拿出1千萬的現金說營運沒問題、會員可退費，但事實上，當大量會員到三重館要求退費時，對方是不理的，到了4月2日晚上，忽必烈又發了一篇新聞稿說，那些去退費的人都是暴民！到了4月5日，忽必烈一樣不退費，中間還有疑似忽必烈的員工直接恐嚇會員。

館長說，我看了很不捨，為了保障會員的安全，我今天拿出這6千萬給大家一個保證，如果到了5月3日，鄭先生還是沒有處理好會員退費的事宜，那我們會盡所能，請會員回來簽一個債權讓渡，接下來就可以拿到館長擺出來的這些錢，當作退款的費用。我在此呼籲，請鄭先生不要亂講話，不要只會放話，我們這邊有五個律師團，要開戰我們這邊有人。

▲▼館長。（圖／記者陳雕文攝）

▲館長微笑表示，原本是想要領1億放桌上，但會計說「母湯」，因為太重了，那幾卡行李箱會計已經揹得很辛苦。（圖／記者陳雕文攝）

館長還說，我在此重申，我經營三重館7年以來，我沒有拿到三重館的任何好處，鄭姓負責人一直不斷推拖，還說他拿4千多萬出來，館長賺了1億回去，等於多給他6千多萬，來補這個場館的各種費用，但他拿了6千多萬的現金走，我們的團隊都沒拿到什麼錢。鄭姓負責人居然還可以說，我們詐欺、背信、盜名。

館長看了一下手錶後提到，就像現在已經8日，照理說員工薪資要發了，對方也沒有發，300多萬的薪資結果我們的員工沒有拿到任何一塊錢，像這種滿嘴謊言，只會對媒體說謊卻提不出任何證據，開記者會還拿1千萬擺在桌上，結果會員拿不到一毛錢，大家還要相信他嗎？

館長說，今天我會擁有這一切的成就、財富，都是因為喜愛我的粉絲支持，所以，出問題的時候，我絕對不會閃避，對方不退會員錢，沒關係，我來退！按照法律程序來說，這訴訟可能要打數十年，沒關係，就由館長來跟他訴訟。對於會員，館長還是要說，謝謝大家這陣子的相挺，還害大家這麼困擾，館長在這邊要說聲抱歉。

館長最後說，透過這場記者會，也請社會大眾看清這個現實，會員到現在退不到錢，我的商標也被侵權，結果現在對方居然還在營業，我也請各位消費者，如果要去消費，請注意，鄭姓負責人這個謊話連篇。那也請相關單位，新北市政府體育處、消保官、經發局介入調查，還給我陳之漢、2千多位會員、社會大眾一個公道，這種人真是可惡啊！然後，鄭先生快還錢來！

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