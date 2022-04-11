上海新一輪核檢2512萬人　25996人結果異常...劃3區逐步放寬防控

▲上海將採取差異化防控政策，逐步放寬封控限制。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海今（11）日舉行疫情防控記者會，針對最新一輪核酸檢測及封控區、管控區、防範區三區劃分差異化防控措施進行說明。上海市政府副秘書長、市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝表示，截至11日上午8時，共完成檢測2152萬人，結果異常25996人，「目前還有一部分混管陽性人員的覆檢工作正在進行中。」

▲上海親子方艙。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，顧洪輝指出，根據國務院聯防聯控機制相關規定，結合上海實際，按照封控區、管控區、防範區，全市實施分區分類差異化防控。

▲上海市民接受配送物資。（圖／CFP）

據了解，封控區是指近7天內有陽性感染者的居住小區、自然村或單位、場所，實施7天封閉管理+7天居家健康監測，封閉管理期間，實行區域封閉、足不出戶、服務上門；7天封閉管理期間無新增陽性感染者，後續實施7天居家健康監測，實行人不出小區、嚴禁聚集；7天封閉管理和7天居家健康監測期間，無新增陽性感染者，且第13天區域內所有人員核酸檢測均為陰性，解除封控，調整為防範區。

管控區是指近7天內無陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實施7天居家健康監測， 人不出小區、嚴禁聚集並採取原則上居家，每戶每天可在做好個人防護的前提下，分時有序、分區限流，至小區指定區域無接觸式地領取配送物資；7天居家健康監測期間無新增陽性感染者，且第6天區域內所有人員核酸檢測均為陰性，則解除管控，調整為防範區。

防範區則為近14天內無陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實行強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模。顧洪輝指出，人員要減少流動，避免聚集，「鑒於當前我市疫情形勢，防範區內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動，不得流動到封控區和管控區。」

顧洪輝強調，根據初步篩查結果和風險研判情況，各區目前已劃定了首批名單，包括封控區7624個、管控區2460個、防範區7565個。