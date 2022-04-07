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好市多羊肉爐「爆漲220元」！網嘆「跌落神壇」：寧可吃現煮的

好市多一款羊肉爐3年前特價479元造成大搶購，如今限時特價是699元，漲了220元。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多一款羊肉爐3年前特價479元造成大搶購，如今限時特價是699元，漲了220元。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）有許多大份量CP值高的美食好物，若遇到商品特價往往引起會員搶購，像是一款羊肉爐3年前特價造成大搶購，不過有網友發現近期這款羊肉爐又在特價，不過跟先前的價格比竟漲價超過200元。

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網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，日前逛賣場發現之前造成搶購的冷凍羊肉爐，他貼出3年前的新聞顯示當時限時特價是479元，如今限時特價是699元，漲了220元，造成買氣大減，讓原PO感嘆「價差可以買2大碗羊肉炒麵吃到撐」。

網友看了紛紛表示，「所以特價也沒人搶」、「跌落神壇」、「之前價錢可以接受，現在根本盤子…」、「今天下午看台中店根本沒什麼人搶購的感覺」、「看到這種價，完全沒有買的想法」、「羊肉爐店面現煮的 好吃又便宜 誰還會去搶好市多又貴又難吃的？」「同樣的錢 我寧可吃現煮的」。

還有吃過的人反映「特價時買的比較油」、「只能說消費者也是聰明的，之前特價時候買，買到整塊都油脂的，只能告訴自己都這價格了，沒啥好嫌棄的，現在這價格，去外面吃湯頭好的也比較划算！」「漲價也就算了，肉品變差，配料也變少甚至沒有」、「湯頭味道也變了」、「煮了一包，肉變少油變多了」。不過也有網友表示「我一樣吃爆！肉量超多啊！ 699值得」、「雖然漲價 但是裡面的料還是覺得蠻多的cp值不錯」。




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