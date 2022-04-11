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超商買到過期8天發霉長毛飯糰　客吃一口嚇壞！網曝SOP：離奇

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一名網友10日在臉書「爆料公社」PO文聲稱，在超商購買一個飯糰，咬了一口發現口感又乾又硬，仔細一看才發現米飯竟然發霉長毛了，而且距離標示的保存期限已經超過8天，讓他超級傻眼。不過，隨即有網友跳出來表示，超商鮮食都有報廢SOP機制，只要過期就無法刷條碼結帳，幾乎不可能出現這樣的狀況；對此，原PO回應，已經向事發店家求證，店長和高階主管正在徹查此事，詳細的狀況仍有待調查釐清。

網友指控在超商買到發霉飯糰。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO聲稱在超商買到發霉飯糰。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，10日在超商買了一顆飯糰，吃了一口感覺又乾又硬，口感和往常不同，於是仔細看了看，結果差點暈倒，只見包在海苔裡面的米飯竟然嚴重發霉長毛，再檢查一下包裝，有效日期只到4月2日下午5時，也就是說，這顆飯糰已經過期8天，而家中小孩早已把其他飯糰吃下肚，讓他十分擔心。

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網友指控在超商買到發霉飯糰。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO還公布電子發票明細。

原PO不僅公開飯糰發霉的照片，還PO出電子發票消費明細，證明自己真的是在10日購買飯糰。不過，部分曾在超商工作或目前任職於超商的網友看完全文，紛紛留言表示不可能，因為超商有報廢SOP機制，一旦生鮮食品過期就無法刷條碼，根本無法結帳，「不太可能，飯糰類的只要過期，系統刷下去就是跳警告，然後很吵嗶不停，完全不會顯示到螢幕上，而且鮮食來的必須一個一個刷條碼，不是那種刷一個然後按X2、X3就可以的」、「當任工讀生的我告訴你，過期的商品系統100％無法刷結帳！鮮食每天的條碼其實不一樣，就是要防止漏挑過期品，就算漏了也刷不過，會有提示，提示聲尖銳到不得不看的那種」。

由於整起事件實在太過離奇，原PO也補上後續處理的進度並表示，自己沒有在超商任職過，所以不知道過期品無法刷過條碼這件事，但他已經把發霉的飯糰用夾鏈袋裝好存證，發現異狀的當下也立刻向原店家求證，業者在他找上門之前就得知此事，同時調出消費明細，「店家給我的回覆是，『店長和高階主管已經在徹查此事』」，要他留下姓名電話，等候11日通知，他都有錄影存證，詳細的情況仍有待後續釐清。

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