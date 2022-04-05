漁港1700活龍蝦「上桌變3千」　結帳見1數字他崩潰：被當盤子耍

▲原PO在漁港餐廳點了4菜一湯要價超過6000元。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者黃品臻／綜合報導

一般去漁港吃海鮮，通常認知都是比較便宜，但有網友到宜蘭烏石港享用海鮮大餐，結帳時的金額卻和老闆起初的報價天差地別，讓他崩潰直呼，根本被當盤子。

這名網友在臉書社團「爆料公社」發文，貼出去宜蘭烏石港海鮮餐廳用餐時的菜色，原PO說明桌上有1隻龍蝦、1隻沙母咖哩蟹、1盤中卷、1鍋用龍蝦頭煮的味噌湯，另外還有1盤店家送的炒青菜。

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原PO表示，「活抓海鮮的時候龍蝦報價1700多，還說幫我們少算2兩，螃蟹也是，然後報價1500多，結果結帳的時候居然說要6000多，覺得價錢怎麼貴這麼多，問了一下結帳的人才說龍蝦是3000多」。價格近乎翻倍讓原PO相當傻眼，哭喊「漁港照理來說吃海產不是最便宜嗎？怎麼搞的好像在山上吃海產？人生第一次被當盤子就獻給烏石港了。」

▲餐廳老闆的報價跟最後結帳的金額天差地別。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

貼文一出掀起熱議，不少網友看到這個價格都紛紛搖頭表示，「哇～身為宜蘭人，看到這桌要6000多，真不可思議」、「6000！！！比搶的還好賺」、「6000太坑吧，價錢不一的話直接報警處理好了，吃海鮮真的點菜要重頭開始錄影存證呢」、「整桌6000除以2左右的價格還可以接受，6000真的太貴」、「烏石港大概忘了碧沙漁港是怎樣沒落的吧」。

另外也有內行網友分享，去這類漁港餐廳吃飯時需要知道的小撇步，「只要是不寫價錢的餐廳，少碰吧，時價=常常就是你爆炸的唬價」、「現撈活海鮮，撈起來要秤時就要先問一下價錢，不要只知道一兩是多少錢，這樣很容易有爭議」、「我們都是抓來秤的時候，就請店家兩數乘以價錢，以及總價多少，直接寫在單子上，白紙黑字」。