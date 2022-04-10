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姑姑過世留300萬現金+1棟房　離婚爸媽「靈堂逼分錢」！21歲妹崩潰

一名女網友從小被姑姑帶大，父母卻要跟她搶姑姑留給她的遺產。（示意圖／pixabay）

▲一名女網友從小被姑姑帶大，父母卻要跟她搶姑姑留給她的遺產。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友透露自己從小父母離異，沒有人願意養她，是姑姑把她帶大，去年12月姑姑去世後，遺囑提到要將300萬元的遺產及1棟房子留給她，爸媽聽到後竟以親情為由要求她分錢，讓她相當心寒「原本還以為姑姑過世後，父母會給她一點溫暖，現在想起來真是太噁心了」，貼文立刻引起熱議。

一名女網友在臉書社團《爆料公社》發文，透露自己從小父母離異，不僅被爸媽丟來丟去，連阿公也不想養她，後來是姑姑把她一手帶大；去年12月姑姑過世了，遺囑是把財產都留給原PO，「姑姑沒有結婚沒有小孩，除了戶頭上的現金，還有一間現在住的公寓，律師跟我說扣除稅金後，戶頭大概還有300多萬。」

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沒想到原PO爸媽在靈堂聽見後，一直要求把錢跟房子交給他們管，「兩個人還爭到在靈堂前打架，我完全不想理他們，我已經21歲了，並不是未成年，律師說我有權自己處理」，且母親還在姑姑喪事期間，一直要原PO分她一半的現金，「就當報答她把我生下來的恩情，我不肯就到處說我不孝，說我一有錢就不顧母女之情」，原PO父親也打電話威脅要告她，「他跟我說如果不想吃官司，就給他100萬。」

原PO相當無奈，「原本我還對他們保有一絲希望，希望他們在姑姑過世後能給我點父母的溫情，但看到他們的嘴臉後我徹底死心了，原來只有談到錢他們才會想起我這個女兒，真的是太噁心了。」

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示「離的越遠越好，好好過自己的生活，保護好自己」、「這世上就是有不愛自己小孩的父母，雖然想起來就心酸，但是真的別心軟」、「好好過妳的生活，這種父母不要也罷，當初不要妳推來推去，有錢了就是女兒這種父母很不要臉」、「從小就把妳當皮球踢了，於是姑姑把妳養大，所以應該告不成吧好奇他們能用哪一條告妳呢」、「妳可能也要去法院聲請斷絕關係，不然他們就要來給妳養。如果妳不養他們，他們還去告妳棄養父母！」。

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