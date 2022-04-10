2022全民運動會「雲林健美代表隊」選拔賽登場　5項目爭資格

▲2022年全民運動會雲林縣健美代表隊選拔賽，分為男子健美、男子形體、男子古典形體、女子形體、女子比基尼共5種項目。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022年全民運動會雲林縣健美代表隊選拔賽，10日在虎尾鎮多功能活動中心舉行，賽事分為男子健美、男子形體、男子古典形體、女子形體、女子比基尼共5種項目，吸引多名優秀選手報名參賽，虎尾鎮鎮長丁學忠到場為選手加油，期勉爭取佳績。

虎尾鎮長丁學忠表示，健美健身運動是一項重視訓練、飲食、休息並重的運動，2020年全民運動會雲林縣尚未成立雲林縣體育會健美委員會時即榮獲2銀佳績，此次感謝願意挺身為雲林縣健美健身運動成立委員會，並身兼國內裁判身份的主委陳學林，透過選拔將選出本縣優秀選手代表參加2022年全民運動會，為雲林爭光。

雲林縣健美健身運動委員會主委陳學林指出，至從接任後，委員會幹部們積極推展健美健身運動，去年舉辦槌西螺媽祖盃，除推動運動風氣，同時透過以賽代訓，增加選手對戰經驗，進一步提升雲林技術水準，並固定辦理裁判、教練講習普及教育。

▲2022年全民運動會雲林縣健美代表隊選拔賽，虎尾鎮鎮長丁學忠到場為選手加油，期勉爭取佳績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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