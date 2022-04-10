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加快疫調速度　陳時中：社交距離APP將取代實聯制

▲陳時中赴義光教會演講。（圖／記者洪巧藍攝）

▲陳時中赴義光教會演講。（圖／記者洪巧藍攝）

文／中央社

為加速COVID-19科技疫調，指揮中心指揮官陳時中今天表示，將開始推廣社交距離APP，未來可能要求公務員或參加演唱會的民眾出示APP，加速染疫個案接觸者採檢速度。 國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午赴台灣基督長老教會義光教會分享國內疫情情況以及2年防疫的心路歷程。

陳時中表示，過去2年全球COVID-19病毒不斷變異，從Alpha變異株、Delta變異株，到現在Omicron變異株，不僅潛伏期變短、傳播力變強，輕症化趨勢也愈來愈明顯；外界雖然曾質疑台灣致死率3.2%偏高，但實際上這是因為確診母數低導致的結果。

陳時中坦言，防疫一路走來，他內心歷經很多掙扎，但他深知自己在這位置必須擔起責任，對於不同意見都有思考，最後做出的選擇都是以對多數人好作為出發點；全民防疫2年來，戴口罩讓流感疫情消失、勤洗手則讓腸病毒降溫，顯示戴口罩、勤洗手等衛生習慣做好，對社會幫助很大。

陳時中提到，前陣子有人要他學習新加坡防疫，最近又有人建議他應向中國上海學習，令他不解，「我想說是要學什麼？」引來現場一陣笑聲。

他表示，從國內檢驗數、陽性率來看，台灣已盡可能把所有隱藏個案都找出來，根據「經濟學人」估算過去2年台灣超額死亡人數甚至是-3707，代表台灣的防疫措施確實挽救不少性命，也是全球少數負值的國家。

不過，陳時中強調，未來儘管疫情再升溫，台灣也不會再採用去年5月嚴格管制的策略，主因在於疾病特性已走向輕症化，必須盡可能維持全民正常生活，避免因過度管制造成經濟損失。

因應防疫策略改變，強化自主防疫、科技疫調勢在必行，陳時中說，民眾染疫後若能自主通知曾經接觸過的朋友快篩，比起防疫單位一層層疫調、通知來得快，不僅效率高，對整體社會負擔也減少。

科技防疫除了實聯制，「台灣社交距離APP」也是一大利器。陳時中指出，如果全台超過一半民眾都隨時使用這款APP，就能在個案染疫第一時間通知可能接觸者採檢，又能兼顧個人隱私，下週起將大力推廣使用，期盼全民都能下載。

陳時中表示，未來會要求特定場域的人都要下載台灣社交距離APP，例如公務人員，若企業願意自主加入也很歡迎，參與演唱會也可能要求出示APP，最快下週起將積極宣導，希望把科技疫調、自動化疫調做得更好。

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