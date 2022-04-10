宜蘭5確診足跡曝　羅東夜市、麥當勞、屈臣氏、NET上榜

▲宜蘭5確診者足跡曝。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局4/10公布宜蘭5確診者足跡，上榜的有羅東夜市、麥當勞、屈臣氏、正常鮮肉小籠湯包、全聯復興店、雙連埤、壯圍第三公墓等場所，宜蘭縣長林姿妙表示，疫情不斷擴散，請縣民朋友一定要隨時注意身體狀況，有疑慮立刻篩檢，縣政府跟大家站在一起共同對抗病毒。

宜蘭衛生局4/10公布宜蘭5確診者足跡如下：

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案27238—4月5日下午5時至5時30分，在全聯福利中心宜蘭復興店 (宜蘭市復興路二段36號 )；4月6日下午4時至4時30分，在添花彩劵行(宜蘭市女中路三段18號)；4月7日上午8時30分至9時，在雙連埤；4月8日下午3時至3時10分，在屈臣氏城東門市(宜蘭市舊城東路28-3號)；4月8日下午3時20分至3時25分，在宜新醫療器材有限公司(員山鄉金古三路6-1號)。

案27237號—4月5日上午7時至9時30分，在壯圍第三公墓( 壯圍鄉濱海墓地)。

案27329號—4月6日下午3時30分至4時，在夏至咖啡(宜蘭市中華路48號)。

案27330—4月3日晚上6時至7時30分(外帶)，在麥當勞-羅東興東店(羅東鎮興東路73號)；4月4日上午9時至10時30分，在民生市場(羅東鎮民生路)；4月5日晚上6時30分至晚上7時30(外帶)，在羅東夜市；3月31日、4月1日、4月7日、4月8日中午12時40分至晚上8時，在傑元補習班(羅東鎮成功街180號)。

案27331—3月30日下午3時至3時30分，在NET羅東三店(羅東鎮民權路113、115號)；4月6日晚上8時至8時30分，在羅東震安宮(羅東鎮中正路35號)；3月27至4月9日早上6時至下午1時30分，在正常鮮肉小籠湯包-羅東店(羅東鎮南門路7號)。