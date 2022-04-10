黃偉哲出席崇禮文教基金會讀經班活動　肯定傳承傳統文化價值

▲台南市長黃偉哲出席「禮聖敬師樂讀經 五福祥臻迎虎年」親子聯誼活動，肯定崇禮文教基金會長期以來致力推動傳統文化。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲10日出席由財團法人崇禮文教基金會所舉辦「禮聖敬師樂讀經 五福祥臻迎虎年」親子聯誼活動，肯定崇禮文教基金會長期以來致力推動傳統文化，並感謝每位參與的教師及家長，對於下一代教育的重視及正確價值觀的培養。

黃偉哲表示，小朋友除了在學校的課業學習之外，透過參加讀經班，可以和同儕互動及互相勉勵，在讀經班所學到的知識，對於人生的啟蒙和學習人生的道理，甚至是孝道的觀念，都甚有幫助。傳統文化價值的傳承，需要更多人參與，感謝讀經班老師及家長一同努力，對孩子教育的重視及品德的培養，台南市政府也會敦請各校配合推動相關活動。

財團法人崇禮文教基金會以發揚中華倫理文化及獎助青年學生敦品勵學為宗旨。除了設置獎助學金鼓勵家境清寒品學兼優之青年學子，並興辦有關文化教育之公益事業活動。另外，亦成立志願服務團隊，積極推展各項志願服務工作。

今日讀經班親子聯誼活動有上百位的家長、小朋友及教師團齊聚台南市孔廟，除了有生動活潑的小朋友帶動唱，還安排了「禮敬聖賢、敬師愛詩、五福祥臻」 三部曲等節目，讓參加的家長及孩子沉浸在溫馨歡樂的氛圍當中。