守護師生安全　黃偉哲：台南建立補習班落實防疫SOP

▲台南市長黃偉哲指出，教育局為全面防堵疫情進入補習班及阻斷可能的擴散風險，特訂定南市補習班強化防疫應變作為SOP，呼籲各補習班務必配合市府，以確保師生安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應國內疫情升溫，台南市教育局為全面防堵疫情進入補習班及阻斷可能的擴散風險，特訂定南市補習班強化防疫應變作為SOP，呼籲各補習班務必配合市府，加強教職員工個人自主健康監測及管理，落實生病、有呼吸道症狀者，應即時就醫檢查，不上班不上課，以確保師生安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，為降低傳播風險，教育局已針對補習班及課後照顧班發生確診或匡列案例時，訂定緊急處理的SOP，各補習班及課後照顧中心業者務必配合執行，齊心守護師生安全。日前台南市補習班有教學人員確診後，已立即責成教育局啟動緊急應變機制，比照校園防疫的運作模式，採取各項預防措施、全面清消及配合疫調等三大防禦作為。

教育局局長鄭新輝表示，考量補習班空間較為密閉，活動空間有限不易保持社交距離，一旦補習班教職員工生有１人匡列，該補習班所有班級一律停課2日進行全面清消；有1人確診，則停課10日。相關措施皆會配合衛政單位疫調進行，且依中央疫情指揮中心規範、教育部防疫管理指引及南市疫情隨時滾動修正。

鄭新輝局長也說，針對補習班相關平時防疫作為，已加強檢查及管理，本年度截至目前已進行187家補習班防疫檢查，檢查項目包含實聯制、體溫量測、班舍清消、全程戴口罩等。再次呼籲師生如身體有異狀勿到班，如有接獲補習班教職員工生有匡列或確診訊息務必落實SOP。

教育局主秘楊智雄補充，已積極要求補習班教職員工完成3劑疫苗接種；目前第2劑疫苗施打疫苗接種率為98%，第3劑(追加劑)疫苗接種率已達七成，並持續呼籲所有補教業者共同配合政府防疫規定，守護全體師生健康。