疫情持續加溫　台南市府協調14醫療院所「無症狀者在家休養」

▲台南市長黃偉哲表示，台南市超前部署，台南市14家責任醫院已達成協議，將來如果中央一啟動，台南市馬上就可以一步到位，先把無症狀者在家休養。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，疫情逐漸升溫，每天從幾10個，到200多個，到300多個，好像就在一兩個禮拜之間，令人怵目驚心，但99％以上都是輕症，疫情指揮中心有一些指導原則，台南市也超前部署，台南市14家責任醫院已達成協議，將來如果中央一啟動，台南市馬上就可以一步到位，先把無症狀者安置在家中休養。

黃偉哲市長指出，99％以上的輕症，希望說大家都能夠慢慢習慣，跟這樣子的一個傳染力很強，但是致病力沒有那麼強的病毒怎麼樣子相處。他相信中央流行疫情指揮中心有一些指導原則，台南市也超前部署，台南市14家責任醫院已經達成了協議，將來如果中央一啟動，台南市馬上就可以一步到位，先把無症狀者，先能夠讓他在家裡休養，接下來把輕症的，讓他可以在家裡面，接下來再把中重症，在醫院收治，因為中重症是有可能比較引發到致命的危險。



黃偉哲強調，無症狀跟輕症的部分，台南市已經研議好要怎麼做，而且將來這個SOP，就照這樣子的方式做，應該會對於民眾的生命跟健康做比較大的保障，也對於醫療量能的保存，能夠做比較大的貢獻。

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黃偉哲市長說，這幾天會有增加，但是只能說因為這幾天，包括7日，還有包括8日，台南案件的增加都是去外地，不管是去北部或南部，或是去潛水，或者去遊玩，常常共處一室，然後口罩摘下來，不管是爸爸傳給女兒，或者是從同遊團體的人的互相感染，這個部分。我們還是希望說，在危險的時候，大家出遊的時候，千萬要注意，最好還是不要到外地去。