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防疫會議沒邀黃偉哲、林右昌　他驚爆民進黨派系內幕

▲▼國民黨團召開「政府防疫分藍綠 病毒來襲分藍綠？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「政府防疫分藍綠 病毒來襲分藍綠？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文日前召開防疫策略會議，邀民進黨籍的桃園市長鄭文燦和高雄市長陳其邁，卻未邀全國人口最密集的台北和新北，甚至也沒邀同黨籍的基隆市長林右昌和台南市長黃偉哲，引起議論。對此，國民黨立委李德維分析，蔡英文這個動作很明顯跟派系角力相關。

李德維表示，在蔡英文主持的防疫會議中，邀請了陳其邁、鄭文燦，兩人分屬民進黨的英系和新潮流系，黃偉哲因無派系所以沒有受邀，林右昌屬正國會，在民進黨派系中屬非主流，當然也沒有受邀參加防疫會議，

李德維表示，國民黨團不樂見總統府和總統官邸成為民進黨派系指揮中心，呼籲蔡英文謹守本分。

國民黨團總召曾銘宗表示，國內疫情正在快速擴散，防疫會議將人口最多的雙北市長卻排除在外，難道台北市、新北市都沒有疫情嗎？防疫事關全民健康權益，蔡政府卻以黨派掛帥，請問蔡政府：「病毒來襲有分藍綠嗎？」

國民黨立委洪孟楷則指出，根據專家學者預估這波疫情，依照國外與病毒共存的模式，推估每百萬人確診人數換算台灣最終確診人數約4萬人到10萬人，換言之，國內至少要準備10萬人份新冠藥品，現在卻只有23,500人份，強烈呼籲蔡政府，趕快召開全國防疫會議，準備好充足新冠藥品，「不是用口號就可以防疫！」

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