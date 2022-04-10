林鄭月娥：香港疫情趨緩　本周將放寬社交距離措施

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥10日表示，確診病例數多日以來持續下降，疫情平穩未見反彈，是時候放寬社交距離措施，預計本周將公布復課、放寬措施細節以及歸還被徵用作為隔離設施的公屋。

林鄭月娥在記者會上提到，香港疫情並無急速反彈，即使快速檢測陽性個案增加幾百宗，核酸檢測陽性個案正減少，整體確診數字平穩並持續下降，是時候進入細化放寬社交距離措施的安排。

林鄭月娥指出，目前特別組群、入境及入院人士等要進行核酸檢測，市民近期已習慣快速測試，測試亦有其準確性，未來會考慮是否可以轉用快速測試。在放寬社交距離措施後，如果市民參加活動，例如本地旅遊團等，團友可以先做快測再登上旅遊巴或郵輪，享有更放寬的安排。

林鄭月娥說，本周將會交代三件工作，首先是復活節假期後，學校將會分階段復課，將公布復課安排詳情，包括學生是否需要每日還是隔日做快速檢測，陰性結果才可回校。

林鄭月娥強調，本周也會公布有關放寬社交距離措施的細節，以及在掌握三日快速抗原檢測結果後，了解到有多少社區隔離設施會動用，從而敲定暫用作隔離設施的兩條公共屋邨及兩個過渡性房屋項目，可何時盡快交還予相關居民入住。