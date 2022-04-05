港立法會主席：完善選制後「立會回歸理性」　破紀錄通過46項法案

▲香港新一屆立法會議員就任。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會5日發表年報，立法會主席梁君彥在序言中指出，選舉制度完善後，立法會回歸理性，有效處理積壓多時的大量議程，本年度更破紀錄通過了46項政府法案，數量比過去幾屆每個立法年度都多出一倍以上。

梁君彥指出，選舉制度在去年完善後，立法會在2020至2021年度回歸理性，有效處理積壓多時的大量議程項目，包括多項關乎民生的法案，「在本年度會期，立法會共舉行了49次會議，再沒有議員作出極不檢點行為以致會議須暫停或終止，各議程項目均能有效、適時地獲得處理。」

梁君彥提到，本年度破紀錄通過了46項政府法案，比過去幾屆每個立法年度，平均通過約20項，多出一倍以上。

梁君彥認為，在本年度財委會有效履行職能，審核及批准政府提交的公共開支建議，確保公帑用得其所，且雖然會議次數及時數少於上個會期，但所批准的財務建議數目是整屆立法會之冠，達120項，獲批准的項目涉及的總承擔額，合共約3278億港元。

梁君彥還說，第六屆立法會任期於去年12月31日結束，儘管有部分議員選擇不延任，更在2020年年底分別辭去議員職務，但第六屆立法會最終不負巿民所望，為香港謀求最大福祉，在該屆任期中止前，完成了所有須審議的法案，是自第三屆立法會以來，首次在任期中止時，沒有尚未完成處理的法案。