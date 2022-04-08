香港「全民快測」今展開　林鄭月娥：社區有3萬隱形患者

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港今日（8日）展開為期3天的「全民快速檢測」行動，香港特首林鄭月娥也引述港大推算，指社區可能有3萬人是未知的感染者，期望透過全民快測全部找出來進行隔離，切斷傳播鏈。

林鄭月娥在記者會上指出，希望全港700萬人都參與全民快測，因為不論目的是為香港現在的情況「拍快照」得知感染人數，還是儘早識別沒有症狀的感染人事安排隔離，都需要很多人參加，否則數據不夠齊全，「快測非常簡單，只需幾分鐘，連同等待結果也是20分鐘，民眾不用外出排隊，快測包會送到家。」

林鄭月娥也引述港大香港即時患病率的研究，推算前日的感染時點患病率為0.56%，也就是說全港700萬人當中仍有約4萬人感染，扣掉四分之一是已經感染而未康復人士，仍有3萬人是未知的感染者，如果可以將這些人全部找出來，進行隔離及向其密切接觸者發出檢疫令，就真的有機會切斷傳播鏈。

對於全民快測若反應不佳，政府會否考慮強制推行的提問，林鄭月娥回應，快速檢測特質本身難以強制推行，如果強制陰性也要呈報，民眾可能選擇不報，「政府過去兩年抗疫工作可能未盡善盡美，但若果無足夠民眾支持，也事倍功半。」

林鄭月娥還說，相信沒人會認為政府推動疫苗接種不積極，民眾如果不齊心抗疫，要承受很多後果，付出很大代價，她和團隊將努力至任期最後一天，也就是6月30日，「政府會做好配套工作，若民眾不願意配合，只會感到非常可惜。」